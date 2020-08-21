Кількість випадків коронавірусу в Україні на 21 серпня

21 серп. 2020
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В Україні станом на ранок 21 серпня 2020 року — 100 тисяч 643 людини інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбук та телеграм-канал Блискавка.

За добу в Україні зафіксовано 2 106 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Померли від коронавірусу в Україні за даними МОЗ 2 207 людини (+23 летальних випадки підтверджено за добу).

Одужали в Україні від коронавірусу — 51 078 (+637 осіб за добу).

Досі хворіють в Україні — 47 358 людей.

В Україні за минулу добу проведено 39 699 тестувань на коронавірус, з яких 21 821 тест методом ПЛР (лише вони підтверджують нові випадки хвороби), а також 17 878 ІФА-тестів на антитіла.

Наразі кількість інфікованих по областях (+ за добу):

  1. Львівська область — 12 793 особи інфіковані за весь час (+162 нових лабораторно підтверджених випадки за добу).
  2. Київ — 11 328 (+156).
  3. Чернівецька область — 8505 (+208).
  4. Рівненська область — 8238 (+147).
  5. Івано-Франківська область — 7462 (+172).
  6. Харківська область — 7033 (+184).
  7. Закарпатська область — 6771 (+109).
  8. Одеська область — 5578 (+170).
  9. Волинська область — 4989 (+60).
  10. Київська область — 4805 (+78).
  11. Тернопільська область — 4301 (+185).
  12. Вінницька область — 3478 (+73).
  13. Житомирська область — 2695 (+98).
  14. Дніпропетровська область — 1894 (+21).
  15. Хмельницька область — 1828 (+60).
  16. Чернігівська область — 1366 (+52).
  17. Запорізька область — 1234 (+21).
  18. Черкаська область — 1219 (+19).
  19. Донецька область — 1183 (+27).
  20. Сумська область — 1124 (+46).
  21. Миколаївська область — 912 (+19) .
  22. Кіровоградська область — 751 (+2).
  23. Полтавська область — 614 (+20).
  24. Херсонська область — 329 (+8).
  25. Луганська область — 213 (+9).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

Станом на ранок 21 серпня 2020 року до Центру надійшло 2500 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 159 185 повідомлень про підозру на COVID-19.

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Станом на ранок 21 серпня 2020 року, за даними сервісу Worldometers, у світі — 22 мільйони 862 тисячі людей були інфіковані коронавірусом.

Плюс 267 тисяч нових випадків СОVID-19 зафіксовано у світі минулої доби.

Померли 797 тисяч людей. Одужали 15 мільйонів 518 тисяч людей.

Автор: Маруся Оффон

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