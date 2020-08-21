Кількість випадків коронавірусу в Україні на 21 серпня

- 21 серп. 2020
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В Україні станом на ранок 21 серпня 2020 року — 100 тисяч 643 людини інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбук та телеграм-канал Блискавка.
За добу в Україні зафіксовано 2 106 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
Померли від коронавірусу в Україні за даними МОЗ 2 207 людини (+23 летальних випадки підтверджено за добу).
Одужали в Україні від коронавірусу — 51 078 (+637 осіб за добу).
Досі хворіють в Україні — 47 358 людей.
В Україні за минулу добу проведено 39 699 тестувань на коронавірус, з яких 21 821 тест методом ПЛР (лише вони підтверджують нові випадки хвороби), а також 17 878 ІФА-тестів на антитіла.
Наразі кількість інфікованих по областях (+ за добу):
- Львівська область — 12 793 особи інфіковані за весь час (+162 нових лабораторно підтверджених випадки за добу).
- Київ — 11 328 (+156).
- Чернівецька область — 8505 (+208).
- Рівненська область — 8238 (+147).
- Івано-Франківська область — 7462 (+172).
- Харківська область — 7033 (+184).
- Закарпатська область — 6771 (+109).
- Одеська область — 5578 (+170).
- Волинська область — 4989 (+60).
- Київська область — 4805 (+78).
- Тернопільська область — 4301 (+185).
- Вінницька область — 3478 (+73).
- Житомирська область — 2695 (+98).
- Дніпропетровська область — 1894 (+21).
- Хмельницька область — 1828 (+60).
- Чернігівська область — 1366 (+52).
- Запорізька область — 1234 (+21).
- Черкаська область — 1219 (+19).
- Донецька область — 1183 (+27).
- Сумська область — 1124 (+46).
- Миколаївська область — 912 (+19) .
- Кіровоградська область — 751 (+2).
- Полтавська область — 614 (+20).
- Херсонська область — 329 (+8).
- Луганська область — 213 (+9).
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.
Станом на ранок 21 серпня 2020 року до Центру надійшло 2500 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 159 185 повідомлень про підозру на COVID-19.
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Станом на ранок 21 серпня 2020 року, за даними сервісу Worldometers, у світі — 22 мільйони 862 тисячі людей були інфіковані коронавірусом.
Плюс 267 тисяч нових випадків СОVID-19 зафіксовано у світі минулої доби.
Померли 797 тисяч людей. Одужали 15 мільйонів 518 тисяч людей.