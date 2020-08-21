Кількість випадків коронавірусу в Україні на 21 серпня

Завантажте мобільний додаток сайту

В Україні станом на ранок 21 серпня 2020 року — 100 тисяч 643 людини інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбук та телеграм-канал Блискавка.

За добу в Україні зафіксовано 2 106 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Померли від коронавірусу в Україні за даними МОЗ 2 207 людини (+23 летальних випадки підтверджено за добу).

Одужали в Україні від коронавірусу — 51 078 (+637 осіб за добу).

Досі хворіють в Україні — 47 358 людей.

В Україні за минулу добу проведено 39 699 тестувань на коронавірус, з яких 21 821 тест методом ПЛР (лише вони підтверджують нові випадки хвороби), а також 17 878 ІФА-тестів на антитіла.

Наразі кількість інфікованих по областях (+ за добу):

Львівська область — 12 793 особи інфіковані за весь час (+162 нових лабораторно підтверджених випадки за добу). Київ — 11 328 (+156). Чернівецька область — 8505 (+208). Рівненська область — 8238 (+147). Івано-Франківська область — 7462 (+172). Харківська область — 7033 (+184). Закарпатська область — 6771 (+109). Одеська область — 5578 (+170). Волинська область — 4989 (+60). Київська область — 4805 (+78). Тернопільська область — 4301 (+185). Вінницька область — 3478 (+73). Житомирська область — 2695 (+98). Дніпропетровська область — 1894 (+21). Хмельницька область — 1828 (+60). Чернігівська область — 1366 (+52). Запорізька область — 1234 (+21). Черкаська область — 1219 (+19). Донецька область — 1183 (+27). Сумська область — 1124 (+46). Миколаївська область — 912 (+19) . Кіровоградська область — 751 (+2). Полтавська область — 614 (+20). Херсонська область — 329 (+8). Луганська область — 213 (+9).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

Станом на ранок 21 серпня 2020 року до Центру надійшло 2500 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 159 185 повідомлень про підозру на COVID-19.

Рекламні блоки на нашому сайті дозволяють нам бути незалежним ЗМІ, а вам – отримувати оперативну і не проплачену ніким інформацію. Переглядаючи рекламу, ви робите свій внесок у розвиток незалежної журналістики України

Станом на ранок 21 серпня 2020 року, за даними сервісу Worldometers, у світі — 22 мільйони 862 тисячі людей були інфіковані коронавірусом.

Плюс 267 тисяч нових випадків СОVID-19 зафіксовано у світі минулої доби.

Померли 797 тисяч людей. Одужали 15 мільйонів 518 тисяч людей.