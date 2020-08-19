В Україні дешевшають яйця: 7 причин, чому їх варто їсти на сніданок

- 19 серп. 2020
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Ціни на яйця в Україні продовжують тенденцію до зниження. Про це повідомила Державна служба статистики, пише agronews.ua, передає NNS.
Так споживчі ціни на яйця в липні 2020 року знизилися до 16,22 грн / десяток проти 19,1 грн / десяток у червні 2020 року.
Але у порівнянні з липнем 2019 року ціни на яйця в липні поточного року вище на 1,88 гривні за десяток. У липні 2019 яйця в роздріб продавалися по 14,34 грн / десяток.
Чому варто смакувати яйцями зранку, для Lifehack розповідає авторка книжки про харчування Жюль Кленсі, яка має науковий ступінь в галузі харчової науки, передає УП Життя.
- Після яєць ви довше почуватиметесь ситими
Яйця значно довше зберігають відчуття ситості порівняно з вівсянкою чи тостами. Білок і жири у яйцях допомагають підтримувати вашу бадьорість, завдяки ним ми довше ситі і менше хочемо перекусити ще до обіду.
- Яйця допомагають втратити зайву вагу
Вони допомагають нам довше почуватись ситими. Дослідження показує, що люди, які вживають яйця на сніданок, більш схильні до втрати ваги у порівнянні з тими, що зранку смакує круасаном чи випічкою.
- Яйця – чудове джерело білка
Яйця – одне з найкращих джерел отримання білка. У них є всі незамінні амінокислоти, які повинні бути в нашій дієті.
- Яйця коштують недорого
Порівняно з іншими продуктами з високим вмістом білка – червоним м'ясом, наприклад, яйця дружні до вашого гаманця.
- Яйця не погіршать ваш рівень холестерину
Яйця справді містять значну кількість холестерину, але дослідження показали, що він не впливає на рівень холестерину в крові. Тому немає потреби хвилюватися через те, що яйця збільшать ризик хвороби серця.
- Яйця допомагають розвитку мозку і пам'яті
У яйцях є холін – поживна речовина, яка стимулює розвиток мозку і його роботу, а також покращує пам'ять і підвищує пильність. Відсутність холіну в їжі призводить до відкладення жиру в печінці, пошкодження нирок і кровотеч.
- Яйця захищають ваш зір
У яйцях є два антиоксиданти – лютеїн і зеаксантин, які пов'язані з захистом очей від пошкоджень через ультрафіолетове випромінення. Ці антиоксиданти також пов'язані зі зменшенням ймовірності розвитку катаракти у зрілому віці.