В Україні дешевшають яйця: 7 причин, чому їх варто їсти на сніданок

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Ціни на яйця в Україні продовжують тенденцію до зниження. Про це повідомила Державна служба статистики, пише agronews.ua, передає NNS.

Так споживчі ціни на яйця в липні 2020 року знизилися до 16,22 грн / десяток проти 19,1 грн / десяток у червні 2020 року.

Але у порівнянні з липнем 2019 року ціни на яйця в липні поточного року вище на 1,88 гривні за десяток. У липні 2019 яйця в роздріб продавалися по 14,34 грн / десяток.

Чому варто смакувати яйцями зранку, для Lifehack розповідає авторка книжки про харчування Жюль Кленсі, яка має науковий ступінь в галузі харчової науки, передає УП Життя.

Після яєць ви довше почуватиметесь ситими

Яйця значно довше зберігають відчуття ситості порівняно з вівсянкою чи тостами. Білок і жири у яйцях допомагають підтримувати вашу бадьорість, завдяки ним ми довше ситі і менше хочемо перекусити ще до обіду.

Яйця допомагають втратити зайву вагу

Вони допомагають нам довше почуватись ситими. Дослідження показує, що люди, які вживають яйця на сніданок, більш схильні до втрати ваги у порівнянні з тими, що зранку смакує круасаном чи випічкою.

Яйця – чудове джерело білка

Яйця – одне з найкращих джерел отримання білка. У них є всі незамінні амінокислоти, які повинні бути в нашій дієті.

Яйця коштують недорого

Порівняно з іншими продуктами з високим вмістом білка – червоним м'ясом, наприклад, яйця дружні до вашого гаманця.

Яйця не погіршать ваш рівень холестерину

Яйця справді містять значну кількість холестерину, але дослідження показали, що він не впливає на рівень холестерину в крові. Тому немає потреби хвилюватися через те, що яйця збільшать ризик хвороби серця.

Яйця допомагають розвитку мозку і пам'яті

У яйцях є холін – поживна речовина, яка стимулює розвиток мозку і його роботу, а також покращує пам'ять і підвищує пильність. Відсутність холіну в їжі призводить до відкладення жиру в печінці, пошкодження нирок і кровотеч.

Яйця захищають ваш зір

У яйцях є два антиоксиданти – лютеїн і зеаксантин, які пов'язані з захистом очей від пошкоджень через ультрафіолетове випромінення. Ці антиоксиданти також пов'язані зі зменшенням ймовірності розвитку катаракти у зрілому віці.