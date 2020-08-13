Україну по-новому поділили на зони: у "червоній" три міста і п`ять районів

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У "червоній зоні" мають зупинити громадський транспорт і закрити ресторани. За підсумками сьогоднішнього перегляду три міста і п'ять районів потрапили до "червоної зони" карантину. Під найжорсткіші карантинні обмеження потрапили населені пункти у п'яти областях.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Зокрема, до "червоної зони" потрапили:

Івано-Франківська область - Городенківський і Косівський райони

Львівська область - Самбір

Одеська область - Біляївка

Рівненська область - Дубно, Костопільський та Рівненський райони

Чернівецька область - Кіцманський район

"Червона зона" передбачає найбільш жорсткі карантинні обмеження. Зокрема, забороняється робота громадського транспорту; відвідання установ освіти; робота ТРЦ, кінотеатрів, кафе і ресторанів.

Крім того, в такому регіоні діють обмеження з інших карантинних зон - масковий режим в громадських місцях, заборона на роботу готелів, розважальних закладів, спортзалів, заборона на планові госпіталізації та відвідування органів соцзахисту.

Як заявив Максим Степанов, карантинні зони будуть встановлюватися кожні 7 днів. Однак незважаючи на це, рішення про ослаблення "червоного", "помаранчевого" та "жовтого" рівня епідеміологічної небезпеки можна переглядати не раніше ніж через 14 днів.

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