В Украине появилась интерактивная карта безопасности на дорогах

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В Украине начала работу онлайн-карта, которая позволяет в режиме реального времени следить за мероприятиями для повышения безопасности на дорогах. Об этом NNS сообщает со ссылкой на Днепр оперативный

Как стало известно NNS , новую функцию запустили на сайте сервиса открытых данных транспортной отрасли.

Сервис позволяет настроить множество фильтров для отслеживания, например, хода ремонтных работ, устройства развязок, автоматических пунктов взвешивания грузового транспорта и другие. Кроме того, доступна информация о статусе и местоположении инфраструктурных объектов, ответственных за повышение уровня безопасности на дорогах в конкретном регионе.

Также интерактивная карта позволяет следить за установкой современных пешеходных переходов, светофоров, автономного освещения, системами автоматической фиксации нарушений ПДД.

Карта доступна по ЭТОЙ ССЫЛКЕ.

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