Четвертий день поспіль більше 1000 хворих: кількість випадків коронавірусу в Україні на 1 серпня

- 01 серп. 2020
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В Україні станом на ранок 1 серпня 2020 року — 71 тисяча 056 людей інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на телеграм-канал Блискавка.
За добу в Україні зафіксовано 1 172 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
Померли від коронавірусу в Україні за даними МОЗ 1 709 людей (+16 підтверджених смертей від COVID-19 за добу).
Одужали від коронавірусу в Україні 39 308 пацієнтів (+556 осіб за добу).
Досі хворіють — 30 039 людей.
Наразі кількість інфікованих по областях (+ за добу):
- Львівська область — 9671 осіб інфіковані за весь час (+145 нових лабораторно підтверджених випадків за добу).
- Київ — 8342 (+101).
- Рівненська область — 6111 (+87).
- Чернівецька область — 5964 (+89).
- Закарпатська область — 5210 (+64).
- Івано-Франківська область — 4680 (+123).
- Волинська область — 3828 (+45).
- Київська область — 3787 (+71).
- Харківська область — 3786 (+75).
- Одеська область — 3315 (+101).
- Тернопільська область — 3035 (+59).
- Вінницька область — 2766 (+30).
- Житомирська область — 1896 (+46).
- Дніпропетровська область — 1413 (+11).
- Хмельницька область — 1163 (+25).
- Черкаська область — 942 (+18).
- Донецька область — 889 (+8).
- Чернігівська область — 843 (+20).
- Запорізька область — 800 (+10).
- Кіровоградська область — 704 (+1).
- Миколаївська область — 602 (+12).
- Сумська область — 509 (+24).
- Полтавська область — 446 (+6).
- Херсонська область — 227 — за добу нових випадків не зареєстровано.
- Луганська область — 127 (+1).
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.
Станом на ранок 1 серпня 2020 року, за даними сервісу Worldometers, у світі — 17 мільйонів 770 тисяч людей були інфіковані коронавірусом. Плюс 289 тисяч нових випадків СОVID-19 зафіксовано у світі минулої доби.
Померли 683 тисячі людей (+6,4 тисячі за добу). Одужали 11 мільйонів 167 тисяч людей.
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