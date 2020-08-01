Четвертий день поспіль більше 1000 хворих: кількість випадків коронавірусу в Україні на 1 серпня

01 серп. 2020
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В Україні станом на ранок 1 серпня 2020 року — 71 тисяча 056 людей інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на телеграм-канал Блискавка.

За добу в Україні зафіксовано 1 172 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Померли від коронавірусу в Україні за даними МОЗ 1 709 людей (+16 підтверджених смертей від COVID-19 за добу).

Одужали від коронавірусу в Україні 39 308 пацієнтів (+556 осіб за добу).

Досі хворіють — 30 039 людей.

Наразі кількість інфікованих по областях (+ за добу):
  1. Львівська область — 9671 осіб інфіковані за весь час (+145 нових лабораторно підтверджених випадків за добу).
  2. Київ — 8342 (+101).
  3. Рівненська область — 6111 (+87).
  4. Чернівецька область — 5964 (+89).
  5. Закарпатська область — 5210 (+64).
  6. Івано-Франківська область — 4680 (+123).
  7. Волинська область — 3828 (+45).
  8. Київська область — 3787 (+71).
  9. Харківська область — 3786 (+75).
  10. Одеська область — 3315 (+101).
  11. Тернопільська область — 3035 (+59).
  12. Вінницька область — 2766 (+30).
  13. Житомирська область — 1896 (+46).
  14. Дніпропетровська область — 1413 (+11).
  15. Хмельницька область — 1163 (+25).
  16. Черкаська область — 942 (+18).
  17. Донецька область — 889 (+8).
  18. Чернігівська область — 843 (+20).
  19. Запорізька область — 800 (+10).
  20. Кіровоградська область — 704 (+1).
  21. Миколаївська область — 602 (+12).
  22. Сумська область — 509 (+24).
  23. Полтавська область — 446 (+6).
  24. Херсонська область — 227 — за добу нових випадків не зареєстровано.
  25. Луганська область — 127 (+1).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

Станом на ранок 1 серпня 2020 року, за даними сервісу Worldometers, у світі — 17 мільйонів 770 тисяч людей були інфіковані коронавірусом. Плюс 289 тисяч нових випадків СОVID-19 зафіксовано у світі минулої доби.

Померли 683 тисячі людей (+6,4 тисячі за добу). Одужали 11 мільйонів 167 тисяч людей.

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Автор: Маруся Оффон

Четвертий день поспіль більше 1000 хворих: кількість випадків коронавірусу в Україні на 1 серпня

Четвертий день поспіль більше 1000 хворих: кількість випадків коронавірусу в Україні на 1 серпня
В Україні станом на ранок 1 серпня 2020 року — 71 тисяча 056 людей інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на телеграм-канал Блискавка.
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