Четвертий день поспіль більше 1000 хворих: кількість випадків коронавірусу в Україні на 1 серпня

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В Україні станом на ранок 1 серпня 2020 року — 71 тисяча 056 людей інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на телеграм-канал Блискавка.

За добу в Україні зафіксовано 1 172 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Померли від коронавірусу в Україні за даними МОЗ 1 709 людей (+16 підтверджених смертей від COVID-19 за добу).

Одужали від коронавірусу в Україні 39 308 пацієнтів (+556 осіб за добу).

Досі хворіють — 30 039 людей.

Наразі кількість інфікованих по областях (+ за добу):

Львівська область — 9671 осіб інфіковані за весь час (+145 нових лабораторно підтверджених випадків за добу). Київ — 8342 (+101). Рівненська область — 6111 (+87). Чернівецька область — 5964 (+89). Закарпатська область — 5210 (+64). Івано-Франківська область — 4680 (+123). Волинська область — 3828 (+45). Київська область — 3787 (+71). Харківська область — 3786 (+75). Одеська область — 3315 (+101). Тернопільська область — 3035 (+59). Вінницька область — 2766 (+30). Житомирська область — 1896 (+46). Дніпропетровська область — 1413 (+11). Хмельницька область — 1163 (+25). Черкаська область — 942 (+18). Донецька область — 889 (+8). Чернігівська область — 843 (+20). Запорізька область — 800 (+10). Кіровоградська область — 704 (+1). Миколаївська область — 602 (+12). Сумська область — 509 (+24). Полтавська область — 446 (+6). Херсонська область — 227 — за добу нових випадків не зареєстровано. Луганська область — 127 (+1).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

Станом на ранок 1 серпня 2020 року, за даними сервісу Worldometers, у світі — 17 мільйонів 770 тисяч людей були інфіковані коронавірусом. Плюс 289 тисяч нових випадків СОVID-19 зафіксовано у світі минулої доби.

Померли 683 тисячі людей (+6,4 тисячі за добу). Одужали 11 мільйонів 167 тисяч людей.

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