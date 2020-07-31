Пенсии разложат "по разным корзинам": куда денут деньги украинцев

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Чиновники из Кабмина рассказали о том, что пенсионеров планируют «обогащать» за счет инвестиций. Об этом рассказала глава Минсоцполитики Марина Лазебная, передает NNS со ссылкой на «Вголос».

«Пенсионные накопления будут раскладываться по разным «корзинам». То есть мы планируем делать их диверсификацию. Это будут ценные бумаги, депозиты, банковские металлы, недвижимость и другие инструменты. Например, сейчас идет земельная реформа, а затем эти деньги могут вкладываться в покупку земли»,

— отметила она.

При этом, утверждает чиновница, одним из первых приоритетов стоит не темп роста накоплений, а гарантия их выдачи и возможность контроля самим человеком.

«И если ему какой-то накопительный фонд не понравится и он захочет перейти на обслуживание к другому, то чтобы он имел право это сделать»,

— подчеркнула она.

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