Ляшко: "Вакцину от коронавируса получат 20% украинцев"

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Как только вакцина от коронавируса будет готова – ее получит 20% населения Украины. Таковы условия участия Украины в программе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по глобальному доступу к вакцине от Covid-19.

"…Украина получит вакцину в объемах, что покроют 20% населения (траншами), по доступной цене или бесплатно. Это позволит уменьшить нагрузку на бюджет для иммунизации других групп высокого риска",

– написал главный санитарный врач Виктор Ляшко в Facebook.

По его словам, на сегодня 139 вакцин находятся на этапе доклинических исследований. В то же время по 25 препаратам начались клинические испытания, из них 6 вакцин – максимально приблизились к этапу применения на практике.

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