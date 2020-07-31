В Украине подняли тарифы: сколько стоит вызвать скорую помощь

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В Украине подняли тариф на вызов бригады экстренной медицинской помощи почти в полтора раза. Теперь скорая будет приезжать за 163 грн (ранее было 112 грн). Обновились и правила оказания украинцам экстренной медицинской помощи, пишет NNS со ссылкой на Главред.

Теперь, когда украинец наберет номер скорой 103 – его звонок рассортируют в одну из четырех категорий.

"В случаях, которые относятся к категории критических, время прибытия экстренной бригады медпомощи составляет 10 минут. Категория экстренных вызовов предусматривает прибытие в течение 20 минут. Не экстренные вызовы направляются в соответствующее учреждение здравоохранения, предоставляющее первичную помощь, а в случае отсутствия такой возможности, диспетчер направления будет отправлять к пациенту бригаду экстренной помощи, которая не выполняет критические или экстренные вызовы",

— пояснила первый замминистра здравоохранения Ирина Садовьяк.

К критической категории врачи относят случаи, когда человеку помощь нужна незамедлительно:

если человек получил политравму;

при инсульте или инфаркте;

при наступлении клинической смерти.

В четвертую категорию относят все непрофильные вызовы. Их регистрируют без выезда бригады скорой помощи. Сам пациент может или получить консультацию по телефону, или обратиться за помощью семейного врача.

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