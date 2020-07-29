В Одесі від ускладнень коронавірусу померла туристка з Івано-Франківська

- 29 лип. 2020
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В одеській лікарні від ускладнень коронавірусу померла 44-річна туристка з Івано-Франківська. Про це йдеться в сюжеті ТСН.Ранок, передає УНІАН, інформує NNS.
Повідомляється, що до Одеси жінка приїхала на відпочинок, але згодом відчула погіршення самопочуття. Її госпіталізували у вкрай важкому стані з набряком легенів. У жінки діагностували коронавірус.
Ситуацію ускладнили хронічні хвороби і надмірна вага пацієнтки.
"Діагноз: коронавірусна інфекція, двостороння пневмонія, ожиріння третього ступеня - близько 200 кг. Інші тяжкі супутні захворювання",
- розповіла керівник департаменту охорони здоров'я Одеської міськради Олена Якименко.
Тепер фахівці з'ясовують, де саме зупинялася жінка і з ким контактувала.
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