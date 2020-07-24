Як змінились заробітні плати в українських компаніях - дослідження

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«Делойт» в Україні та Американська торгова палата в Україні представили результати дослідження про заробітні плати у 2020 році, передає NNS.

Аби вивчити, як вплинула коронавірусна криза на щорічний перегляд заробітних плат і процеси управління персоналом, «Делойт» в Україні спільно з Американською торговою палатою в Україні провели опитування щодо огляду потенційних зарплат у 2020 році.

У цьому дослідженні розглядаються такі питання, як вплив пандемії на світову економіку й зокрема на діяльність українських компаній, підходи українського бізнесу до управління винагородою та дії щодо управління витратами на персонал, а також планування виходу українських компаній з карантину.

Ключові результати дослідження

44% респондентів вважають, що їхня організація буде здатна виконати наявний план діяльності на 2020 рік. При цьому більше половини (63%) організацій планують або вже провели перегляд цілей на місяць/квартал/рік для персоналу у зв’язку з пандемією та спадом економіки.

Половина респондентів планує проводити або вже провела регулярний перегляд заробітних плат без змін, а майже третина (23%) відтермінувала перегляд хоча б для однієї категорії персоналу.

Частіше за все зменшення відсотку перегляду заробітних плат відбувалося для топ-менеджерів та працівників офісу, а збільшення відсотку – працівникам виробництва.

Переважна більшість респондентів позапланово не підвищувала і не зменшувала рівень заробітних плат.

Половина компаній респондентів, де існує програма короткострокового стимулювання, планує виплачувати бонуси співробітникам без змін.

Понад 80% компаній розробляють або вже розробили план дій після виходу з карантину і лише 9% ще не займалися його розробкою. Зокрема, в якості посткарантинних дій більшість опитаних організують офісне приміщення для можливості соціального дистанціювання співробітників, посилять заходи безпеки, забезпечать працівників додатковими засобами захисту, а також дозволять працювати з дому.

64% відсотки компаній планують підтримувати поточну чисельність персоналу і лише 14% опитаних зазначили, що будуть вдаватися до скорочень персоналу в рамках хоча б однієї категорії співробітників

Опитування проводилося у період з 1 по 19 червня. У ньому взяли участь 22 компанії. Серед респондентів – майже половина (45%) топ-менеджерів та HR-директорів, 36% керівників середньої ланки і HR-менеджерів, а також старші HR-фахівці, HR-фахівці та представник фінансової функції.