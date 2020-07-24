Подарункові сертифікати на платні камери в СІЗО: Мін'юст пропонує нову послугу

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Міністерство юстиції запустило нову послугу: подарункові сертифікати на користування послугами платних камер у СІЗО. Схоже, це не жарт, пише Громадське, передає NNS.

«Вас запросили на день народження чиновника, судді або політика? може навпаки, забули запросити? все ще роздумуєте над подарунком? ми знаємо вихід! відсьогодні Мін’юст пропонує нову послугу — ми пропонуємо подарункові сертифікати на користування послугами платних камер у українських слідчих ізоляторах»,

— написав міністр Денис Малюська у Facebook.

Він пояснив, що якщо людину, у якої буде такий сертифікат, візьмуть під варту, вона зможе потрапити у камеру з поліпшеними умовами утримання.

Придбати сертифікат можна прямо з комп’ютера або смартфона. Малюська описав, як це зробити:

перейдіть за цим посиланням https://online.minjust.gov.ua/kvsn/;

оберіть слідчий ізолятор;

оберіть кількість днів ув’язнення (у днях, тижнях або місяцях) та вартість;

сплатіть послугу;

роздрукуйте сертифікат та квитанцію, які надійдуть вам на електронну пошту;

подарунок готовий.

«Пам’ятайте, сертифікат діє лише протягом 6 місяців після придбання. Якщо протягом вказаного строку обдаровуваний не буде взятий під варту та не потрапить у СІЗО, кошти зараховуються як благодійна допомога відповідному слідчому ізолятору»,

— наголосив міністр.

«Платні камери Києва, Чернігова, Львова, Чернівців, Хмельницького, Вінниці, Харкова, Житомира, Івано-Франківська, Дніпра та інших міст України чекають на іменинників! Хоч і пост жартівливий, сама послуга — не жарт»,

— підсумував він.

Нагадаємо, 8 травня перші платні камери з'явилися у СІЗО Києва. Вартість розміщення у такій камері в Києві залежить від терміну, за який платять: за добу — 2 000 грн, за тиждень — 8 000 грн, за місяць — 12 000 грн. Згодом вони з'явилися і в інших міста, зокрема Вінниці та Житомирі, Запоріжжі та Дніпрі.

У Мін'юсті переконують, що за допомогою платних камер хочуть прибрати корупцію, коли за кращу камеру платили неофіційно. Відтепер гроші будуть офіційно направлятись до бюджетного спецфонду.