На поїзди до Києва і назад вирішили продавати квитки на всі місця

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Укрзалізниця продаватиме 100% місць у поїздах, що прямують до Києва та зворотно. Про це NNS повідомляє з посиланням на пресслужбу УЗ.

«Відсьогодні у поїздах далекого сполучення, що прямують з Києва та зворотно, квитки можна купити на 100% місць. Це стосується і транзитних поїздів через столицю України»,

— йдеться в повідомленні УЗ.

В Укрзалізниці пояснили, що відновлення повноцінного продажу квитків стало можливим завдяки погодженню Київської міської державної адміністрації.

Нагадаємо, що відповідно до постанови Міністерства охорони здоров’я України від 03.07.2020 №39 дозволяється перевезення пасажирів залізничним транспортом в усіх видах внутрішнього сполучення в межах кількості місць, передбаченої технічною характеристикою транспортного засобу.

У разі здійснення перевезення до регіону, в якому не застосовується послаблення протиепідемічних заходів, дозволяється перевезення в межах 50% кількості місць.

Як стало відомо NNS, раніше реалізація квитків в обсязі 100% була розпочата на такі поїзди:

№7/8 Харків — Одеса,

№81/82 Харків — Новоолексіївка,

№53/54 Дніпро — Одеса,

№91/92 Одеса — Костянтинівка.

Нагадаємо, що Укрзалізниця вже відновила курсування 65 поїздів — це більше половини від докарантинної кількості.

В УЗ нагадують, що всі пасажирські поїзди проходять посилену дезінфекційну обробку перед та після рейсу. Також посилено обробку постільної білизни під час прання.

У кожному вагоні встановлено санітайзер, яким можуть користуватися пасажири. Поїзні бригади забезпечені засобами індивідуального захисту, пройшли відповідні інструктажі та медогляд.

Для посадки в поїзд пасажири обов`язково повинні вдягти захисну маску, а також пройти температурний скринінг при вході на вокзал та при посадці до вагона. З огляду на заходи безпеки пасажирам рекомендовано якнайменше пересуватися по вагонах.

Раніше ми писали: Укрзалізниця продовжує відновлювати курсування поїздів: список

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