Окупаційна влада Криму змінила правила в'їзду на півострів

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Окупаційна адміністрація Криму скасувала обов'язкову двотижневу обсервацію для громадян, які в'їжджають на півострів, пише РБК-Україна, передає NNS.

З 15 липня для в'їзду в АРК необхідно мати довідку про відсутність коронавірусу.

Про це повідомили в офісі Уповноваженого з прав людини.

«Звертаємо Вашу увагу, що з 15 липня 2020 року окупаційною адміністрацією РФ, яка діє на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя скасовано проходження 14-денної обсервації для усіх осіб, які перетинають адміністративну межу в бік тимчасово окупованого півострову»,

— йдеться в повідомленні.

Там уточнили, що документ має бути російською або англійською мовою. Відсутність коронавірусу має підтверджуватися наявністю негативного ПЛР-тесту, який необхідно зробити не більше, ніж за три дні до прибуття на територію півострова.

«У разі відсутності такого документа, громадяни повинні протягом 3 днів пройти відповідне тестування за власні кошти. У разі позитивного тесту на коронавірус, особа зобов'язана пройти ізоляцію за місцем перебування або проживання»,

- йдеться в повідомленні.

При цьому ізоляція повинна тривати до повного одужання та отримання негативного ПЛР-тесту на COVID-19.

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