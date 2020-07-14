В Украине разработали несколько вариантов запуска учебного процесса с 1 сентября

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В Украине разработали несколько вариантов запуска учебного процесса в школах и вузах с 1 сентября, но все они пока рассматриваются. Об этом NNS узнал из интервью журналистам "Сегодня", главного санитарного врача, заместителя главы Минздрава Виктора Ляшко.

По его словам, сейчас внимание сосредоточено на безопасном проведении ВНО, по результатам которого будут сделаны определенные выводы.

"На днях мы общались с новым в. о. министра образования и рассматривали несколько вариантов, что можно в случае осложнения эпидситуации делать дистанционно, а что – онлайн",

– сказал он.

Как пояснил главный санврач, говорится о том, какие уроки можно будет передвигать, какой должна быть наполненность классов, как это может влиять на экономику с учетом того, что школа выполняет еще и функцию надзора за детьми, пока родители на работе.

Он также подчеркнул, что в этом вопросе педагоги и специалисты здравоохранения опираются в том числе и на опыт коллег из других стран мира, где возобновили учебу в школах еще в мае.

"У нас есть несколько наработок. Это все проговаривается, но сейчас мы не готовы озвучить конечный результат",

– отметил Ляшко.

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