Кількість випадків коронавірусу в Україні на 11 липня

11 лип. 2020
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11 липня (станом на 9:00) в Україні 52 843 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 1372 летальні, 25 661 пацієнт одужав. За добу зафіксовано 800 нових випадків. Загалом проведено 786 402 тестування методом ПЛР. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбуці.

Як стало відомо NNS , наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 2081 випадок;
  • Волинська область — 2987 випадків;
  • Дніпропетровська область — 1140 випадків;
  • Донецька область — 758 випадків;
  • Житомирська область — 1521 випадок;
  • Закарпатська область — 3842 випадки;
  • Запорізька область — 612 випадків;
  • Івано-Франківська область — 2971 випадок;
  • Кіровоградська область — 670 випадків;
  • м. Київ — 6115 випадків;
  • Київська область — 2986 випадків;
  • Львівська область — 6882 випадки;
  • Луганська область — 93 випадки;
  • Миколаївська область — 477 випадків;
  • Одеська область — 2141 випадок;
  • Полтавська область — 331 випадок;
  • Рівненська область — 4520 випадків;
  • Сумська область — 337 випадків;
  • Тернопільська область — 2217 випадків;
  • Харківська область — 2621 випадок;
  • Херсонська область — 204 випадки;
  • Хмельницька область — 888 випадків;
  • Чернівецька область — 5117 випадків;
  • Черкаська область — 738 випадків;
  • Чернігівська область — 594 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 11 липня 2020 року до Центру надійшло 1046 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 100 649 повідомлень про підозру на COVID-19.

NNS - Національна служба новин

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