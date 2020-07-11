Кількість випадків коронавірусу в Україні на 11 липня

- 11 лип. 2020
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11 липня (станом на 9:00) в Україні 52 843 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 1372 летальні, 25 661 пацієнт одужав. За добу зафіксовано 800 нових випадків. Загалом проведено 786 402 тестування методом ПЛР. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбуці.
Як стало відомо NNS , наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 2081 випадок;
- Волинська область — 2987 випадків;
- Дніпропетровська область — 1140 випадків;
- Донецька область — 758 випадків;
- Житомирська область — 1521 випадок;
- Закарпатська область — 3842 випадки;
- Запорізька область — 612 випадків;
- Івано-Франківська область — 2971 випадок;
- Кіровоградська область — 670 випадків;
- м. Київ — 6115 випадків;
- Київська область — 2986 випадків;
- Львівська область — 6882 випадки;
- Луганська область — 93 випадки;
- Миколаївська область — 477 випадків;
- Одеська область — 2141 випадок;
- Полтавська область — 331 випадок;
- Рівненська область — 4520 випадків;
- Сумська область — 337 випадків;
- Тернопільська область — 2217 випадків;
- Харківська область — 2621 випадок;
- Херсонська область — 204 випадки;
- Хмельницька область — 888 випадків;
- Чернівецька область — 5117 випадків;
- Черкаська область — 738 випадків;
- Чернігівська область — 594 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 11 липня 2020 року до Центру надійшло 1046 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 100 649 повідомлень про підозру на COVID-19.