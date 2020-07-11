Коронавірус на базі відпочинку на Херсонщині: 165 відпочивальників відправили на самоізоляцію

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В Херсонській області на одній із баз відпочинку в селі Стрілкове, що у Генічеському районі, COVID-19 підтвердили у 26-річного чоловіка. Через це 165 інших відпочивальників відправили на самоізоляцію, їм проведуть тести, пише Громадське, передає NNS.

Про це повідомив очільник Херсонської облдержадміністрації Юрій Гусєв на своїй сторінці у Фейсбук 10 липня.

«На одній із баз відпочинку в селі Стрілкове, що у Генічеському районі, зафіксовано перший випадок захворювання на COVID-19. Це чоловік 26-ти років. Його виявлено за результатами планового ПЛР-тестування обслуговуючого персоналу закладів, що надають послуги з розміщення у курортних районах області. Такі заходи реалізуються на виконання протоколу засідання обласної комісії ТЕБ та НС №39 від 30 червня 2020»,

— написав він.

Наразі хворого госпіталізували до обласної інфекційної лікарні, симптомів коронавірусу у нього немає, стан задовільний.

Окрім чоловіка на базі відпочинку перебувало 165 людей. Гусєв переконує, що нині вони всі перебувають на самоізоляції у закладі під постійним медико-санітарним наглядом.

Їм проведуть ПЛР-тести на коронавірус, зараз збирають біоматеріал.

Як свідчать дані карти РНБО, в Україні за минулу добу, 10 липня, виявили 800 нових випадків інфікування коронавірусом. Також відомо, що 861 людина одужала, а 27 хворих — померли.