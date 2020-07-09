1 сентября - Зеленский прокомментировал дистанционное обучение в школах

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Владимир Зеленский рассказал о второй волне коронавируса, а также прокомментировал, когда дети наконец-то пойдут в школу, пишет NNS со ссылкой на hyser.

Соответствующими мыслями президент Украины поделился во время своей рабочей поездки на Волынь. Владимир Зеленский выразил большую надежду на то, что второй волны коронавируса все же не будет и школам удастся восстановить традиционный учебный процесс начиная уже с 1 сентября.

Зеленский отметил, что сейчас школы готовы к тому, чтобы открыться в сентябре и принимать детей. При этом, президент очень надеется, что дети вернутся в нормальную социальную среду и смогут общаться в привычном формате.

При этом, на данный момент говорить о том, что дети пойдут в школы на 100% рано, ведь контролировать болезнь достаточно проблематично и никто не может предсказать, как будет развиваться заболевание.

Зеленский подчеркнул, что несмотря на то, что в Украине сейчас рано говорить о второй волне, людям все же стоит быть особо осторожными, чтобы не допустить ее возникновения.

Президент отметил, что дистанционное обучение может стать серьезной проблемой для ряда школ, так как в Украине все еще нет хорошего интернета во всех уголках страны. По словам Зеленского, 2019-2020 учебный год пришлось заканчивать при помощи специальных телеуроков. Все из-за того, что далеко не везде есть покрытие 3G и 4G.

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