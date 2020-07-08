Кабмін призначив мовного омбудсмена: що відомо

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Кабінет міністрів призначив уповноваженим із захисту державної мови Тараса Креміня. Відповідне рішення ухвалили під час засідання 8 липня, пише Бабель, передає NNS.

На посаду мовного омбудсмена також розглядали кандидатуру мовного активіста зі Львова Святослава Літинського. Його як кандидата визначила урядова комісія.

Раніше, 25 червня, Кабінет міністрів прийняв постанову про створення Секретаріату Уповноваженого із захисту державної мови як юридичної особи публічного права. Уряд затвердив граничну чисельність працівників Секретаріату у кількості 50 осіб. Постанова передбачає, що уповноважений виконує функції керівника державної служби щодо очільника Секретаріату та його заступників, передає Укрінформ.

Що відомо про Тараса Креміня?

Колишній народний депутат від партії «Народний фронт», очолював підкомітет Верховної Ради з питань середньої і загальної освіти. У 2014 році був обраний головою Миколаївської обласної ради. На парламентських виборах 2019 року був кандидатом від партії «Українська Стратегія Гройсмана», № 28 у списку.

Син українського поета, лауреата Шевченківської премії Дмитра Креміня.

Також, як повідомляє Укрінформ, Тарас Кремінь є членом Національної спілки журналістів України, Національної спілки краєзнавців України. Член наглядової ради Київського університету імені Бориса Грінченка, Національного авіаційного університету.

Тарас Кремінь є одним зі співавторів закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Нагадаємо, посаду мовного омбудсмена запровадили торік у липні мовним законом — 16 липня 2019 року Верховна Рада прийняла закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної", яким передбачено створення абсолютно нових інституцій, яких не було досі в історії України - посади Уповноваженого з захисту державної мови і Секретаріату Уповноваженого.

Попередницею Креміня була завідувачка кафедри журналістики Чорноморського національного університету ім. Могили Тетяна Монахова. Її призначили на посаду мовного омбудсмена у листопаді торік.