За парковку рядом с АТБ придется платить

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Автостоянки возле супермаркетов АТБ станут платными, а на территорию паркинга можно будет попасть только через автоматический шлагбаум. Подробности нововвоведения NNS узнал на сайте «РадиоТрек».

Бесплатной будет только первый час использования парковки. Об этом сообщает Радио Трек со ссылкою на генерального директора сети Бориса Маркова.

До сих пор клиенты АТБ могли бесплатно парковаться возле супермаркета. Однако, поскольку магазины сети часто находятся в крупных жилых массивах, то часть частных машин находились на них весь день.

Из-за такого отношения к бесплатным услугам, руководство АТБ решило изменить правила их предоставления. Отныне только первый час парковки будет бесплатным. Далее придется платить.

Процедура использования стоянки рядом с АТБ будет выглядеть следующим образом:

на территорию паркинга можно попасть через автоматический шлагбаум;

перед въездом водитель должен взять талон со штрих-кодом;

бесплатная парковка может длиться час, с момента получения талона;

за второй и последующий час использования стоянки придется заплатить при выезде, согласно тарифам, которые установил оператор.

Оператором в каждом городе могут быть разные компании. Именно они будут заниматься установкой и обслуживанием необходимого оборудования.

Платная стоянка возле некоторых магазинов АТБ уже есть в Днепре. Стоимость парковки на ней составляет 10 грн/час в период с 08:00 до 19:00 и 35 грн в течение 19:00 − 08:00.

Оплатить услугу можно через паркомат банковской карточкой или наличными. Кроме того, на парковке будет работать дежурный.

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