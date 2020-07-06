Обучение в школе с 1 сентября: к чему готовиться учащимся

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Если вы надеетесь, что после отмены карантина по коронавирусу, дети снова весело зашагают в школу, как раньше, то возврата к старому не будет. Что же изменится в украинской системе образования с 1 сентября 2020 г?

Власти Украины пока не решили, будет ли вообще праздник 1 сентября в этом году. С одной стороны, не известно, какой будет эпидемическая ситуация, а с другой - министр образования заявил, что не может себе представить, как первоклассники пойдут в школу дистанционно, передает NNS со ссылкой на today.ua.

В связи с этим, в Министерстве образования трудятся над разработкой возможных вариантов посещения детьми школьных заведений с 1 сентября. Реализацию того или иного варианта будут запускать уже непосредственно перед первым днем осени, исходя из эпидемической ситуации в стране. Об этом рассказал исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет.

По словам Шкарлета, в украинские школы с 1 сентября могут вернуть посменное обучение, а также внедрить смешанную систему образования, когда часть уроков будут проходить в обычном режиме. А остальные преподаватели будут проводить дистанционно.

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