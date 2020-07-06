Получить справку или больничный станет в разы проще

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Получить медицинскую справку или больничный лист в Украине станет в разы проще. В Минздраве рассказали, как будут выглядеть медицинские документы нового формата, и как их можно будет получить рядовым гражданам страны.

Заместитель министра здравоохранения Ярослав Кучер рассказал, что уже к концу лета в стране заработает специальный сервис, при помощи которого любой украинец сможет получить электронный больничный лист, медицинскую справку либо заключение, передает NNS ссылаясь на today.ua.

Замминистра сообщил, что ради запуска данного сервиса, в МОЗ была проделана огромная работа, и уже к концу лета 2020 г он будет запущен.

Отметим, что в Минздраве хотели избавить украинцев от необходимости посещать поликлинику с целью получения на руки больничного листа еще весной 2020 г. Однако, как планировалось в апреле, осуществить задуманное не удалось по целому ряду причин. Запуск электронного сервиса отложили. Сейчас представитель Минздрава подчеркнул, что уже через 1,5 – 2 месяца сервис заработает.

Согласно планам Кабмина, сервис по выдаче электронных больничных будет в автоматическом режиме передавать данные в Фонд социального страхования, где сразу будут знать, что человек заболел и должен получить компенсацию. Важно подчеркнуть, что на компенсацию средств по болезни и временной потери трудоспособности могут рассчитывать только те граждане Украины, которые являются плательщиками единого социального взноса.

Больничный лист в электронном формате будет автоматически передаваться работодателю, работник которого оформил временную нетрудоспособность.

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