Зеленський вимагає від генпрокурора та голови МВС не допустити ескалації вуличного насильства в Україні

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Президент України Володимир Зеленський вимагає від генпрокурора Ірини Венедіктової та міністра внутрішніх справ Арсена Авакова забезпечити ефективну координацію роботи з недопущення ескалації насильства на вулицях країни. Про це з посиланням на сайт Офісу президента передає NNS.

Зеленський наголосив, що порушення громадського порядку, незаконний обіг і застосування зброї, численні напади на громадян, зокрема із застосуванням насильства, викликають серйозну стурбованість.

«Вимагаю від генерального прокурора та міністра внутрішніх справ системної та злагодженої координації в роботі, спрямованої на недопущення ескалації насильства на вулицях країни, вжиття зрозумілих і ефективних превентивних заходів для запобігання цьому та забезпечення мирного й спокійного життя громадян України», — сказав він.

Причиною для такої заяви президента став конфлікт з ножами і стріляниною на столичному Печерську.

Так, вранці 4 липня в Києві, на території літнього майданчика поблизу торговельного центру на вулиці Басейній, відбулася масова бійка зі стріляниною. Внаслідок події постраждало троє осіб. Слідчі розпочали кримінальне провадження за фактом хуліганських дій із застосуванням зброї.

«Раніше мали місце інші неприпустимі випадки порушення правопорядку на вулицях», — додали в ОП.

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Фото УНІАН