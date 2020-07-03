Польща відновила карантин для українців

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Польща з 3 липня знову запроваджує обов’язковий карантин для осіб, котрі прилітають з України, який було скасовано лише 1 липня, пише Укрінформ, передає NNS.

Про це йдеться в розпорядженні глави МВС Польщі.

Зокрема, у документі з переліку країн поза межами ЄС, з аеропортів яких пасажири мають право на в’їзд на територію Польщі без обов’язкового карантину, вилучено Україну.

Водночас у розпорядженні глави МВС додано нові категорії осіб, які звільняються від проходження карантину після перетину кордону. Зокрема, йдеться про учнів, студентів різних форм навчання, слухачів вишів післядипломної освіти, аспірантів, які документально доведуть на кордоні факт навчання в Польщі. Ця норма також поширюється на вчених, які проводять тут наукову чи дослідницьку роботу.

Як повідомлялося, від проходження 14-денного карантину в Польщі звільняються: члени екіпажів повітряних та морських суден; особи які працюють на морських видобувних платформах, виконують роботи щодо реалізації стратегічних енергетичних проєктів; водії, які здійснюють міжнародні пасажирські перевезення; екіпажі потягів міжнародного сполучення. Це також стосується членів дипмісій, представників міжнародних організацій та членів їхніх сімей, громадян ЄС та їхніх найближчих родичів, резиденти інших країн ЄС, які транзитом прямують через Польщу.