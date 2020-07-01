Правительство намерено штрафовать всех украинцев без масок

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Правительство хочет обязать украинцев, которые находятся в общественных местах и транспорте без масок, заплатить штраф. За нарушение карантина чиновники планируют штрафовать и владельцев заведений, которые позволили своим гостям не надевать средство индивидуальной защиты.

С таким предложением к Верховной Раде на сегодняшнем заседании Кабинета министров выступил министр юстиции Денис Малюська, передает NNS со ссылкой на strana.ua.

"Устанавливаем специальную ответственность за неношение масок гражданами Украины - ответственность будет предусмотрена в Кодексе об административных правонарушениях, и отдельно - ответственность юридических лиц: собственников зданий, сооружений и общественного транспорта во время пребывания граждан, которые обязаны пропускать граждан в указанные помещения только при наличии масок",

- заявил глава Минюста.

По его словам, ответственность за данное правонарушение должна быть закреплена в кодексе об административном правонарушении и в законе об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения.

"Штрафы большие. Для физических лиц штрафы сравнительно небольшие - по сути идет даже немного уменьшение штрафов, чем сейчас предусмотрено общими правилами нарушение карантина. Для юридических лиц суммы большие - от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 3400 до 5100 гривен)",

- добавил Малюська.

Позже Минюст уточнил, что для физлиц штрафы будут уменьшены – от 10 до 15 необлагаемых минимумов, то есть 170-255 гривен.

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