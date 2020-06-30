Пособия по безработице: кого заставят вернуть соцпомощь

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Власть активно начала контролировать доходы украинцев, в частности тех, кто остался без работы и получает пособие от государства. Безработных, которых заподозрили в "левом" заработке, заставят вернуть полученное пособие. И это не угрозы, передает NNS со ссылкой на today.ua.

Украинцы во время карантина массово жалуются на то, что центры занятости требуют от них под любым предлогом вернуть ранее выплаченные деньги.

Киевлянка Мария рассказала о том, как центр занятости пытается взыскать с нее две тысячи гривен из-за того, что она якобы работала фрилансером на карантине.

"16 января я уволилась с работы, в трудовой книге все записано. В начале марта мне предложили работу на фриланс на одном из телеканалов. Но 15 марта начался карантин, и спустя неделю мне сообщили, что работа будет приостановлена, и мы прекращаем сотрудничество. Я попросила заплатить мне хотя бы за неделю работы. На что мне ответили, что заплатят, когда смогут. Тогда я пошла в центр занятости и подала документы, а через 10 дней получила положительный ответ. Еще через две недели меня пригласили пройти лекции на FB, как найти работу, но все живые встречи по трудоустройству отменились, а деньги за прошлую работу я так и не получила. Спустя месяц мне позвонили из центра занятости и обвинили в том, что я нарушила закон, потому что работаю",

— жалуется девушка и рассказывает, что ей угрожают даже судом.

Если дело дойдет до суда, то девушка, вероятно, его проиграет, и ей придется вернуть полученное пособие по безработице.

Региональные центры регулярно сейчас проводят проверки стоящих на учете по безработице и если видят нарушения, то готовят приказ о возвращении средств. Если человек этого не делает, тогда деньги взыскивают через суд. Многие граждане пытаются скрыть факт работы, чтобы не лишаться пособия. Однако, сейчас это делать рискованно. Ведь если "схватят за руку", то все до копейки придется вернуть. Тоже самое касается и получателей субсидий. Украинцев автоматически будут лишать выплат, если окажется, что их доход может покрывать оплату коммуналки.