Депутаты передумали ужесточать ответственность за пьяную езду

Завантажте мобільний додаток сайту

Депутаты опять передумали ужесточать ответственность для водителей, которых поймали в пьяном виде за рулем. Как и прежде, будет только административная, пишет NNS со ссылкой на ubr.ua.

В чем дело

1 июля 2020 года вступает в силу закон от 22 ноября 2018 №2617-VIII, которым вводится институт уголовных проступков. В частности, уголовным проступком должно было стать и управление транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения.

Вместе с этим, 17 июня этого же года нардепы приняли во втором чтении проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения досудебного расследования отдельных категорий уголовных правонарушений", которым эта же 286-1 УК отменяется.

Таким образом, остается всем известная "админка" по 130-й статье КУпАП.

"С 1-го июля управление транспортным средством в состоянии опьянения не переходит в разряд уголовных проступков. На позапрошлой неделе Верховная Рада приняла законопроект №3314, который уже направлен на подпись президенту",

– говорит автоюрист Владимир Караваев.

Какая ответственность по 130-й:

ч. 1. Вождение в состоянии опьянения или отказ от прохождения осмотра. Штраф – 10 200 грн. Лишение прав на 1 год;

ч. 2. Повторное нарушение, предусмотренное ч.1 на протяжении года. Штраф – 20 400 грн. Лишение прав на 3 года;

ч. 3. Три и более раз совершение действий, предусмотренных ч.1 на протяжении года. Штраф – 40 800 грн. Лишение прав на 10 лет. Оплачиваемое изъятие транспорта или без такового;

ч. 4. Употребление алкоголя, наркотических средств и медпрепаратов на их основе после совершения ДТП или после остановки ТС сотрудником полиции до прохождения осмотра. Штраф – 20 400 грн. Лишение прав на 3 года или административный арест 15 суток.

Закон не предусматривает "уважительных причин" для отказа от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.

При этом, говорят юристы, полицейские нередко сами провоцируют водителей отказываться от прохождения такого осмотра, поскольку на это обычно требуется дополнительное время и оформление дополнительных бумаг.

Как придется оспаривать

Согласно информации в Едином государственном реестре судебных решений, с начала 2020 года судами было рассмотрено 66 975 дел касательно вождения в нетрезвом виде. За весь 2019 год было рассмотрено 137 155.

Не все они заканчиваются в худшую сторону для водителя, многие закрываются за отсутствием состава правонарушения, а некоторые по прошествии сроков привлечения к ответственности.

Поскольку рассмотрение таких дел так и будет регулироваться административным правом, у адвокатов останутся их наработанные практики о том, на что нужно обращать внимание и как добиться признания судом невиновности лица.

Если бы этот проступок перешел в рамки уголовного процесса, то практику пришлось бы нарабатывать наново, поскольку процедура сбора доказательств, срок расследования и тяжесть наказания при совершении проступка совершенно иная, чем при административном правонарушении.

До сегодняшнего дня популярной практикой было предоставление суду (такая категория дел "обязательно рассматривалась судом и именно им выносилось окончательное решение) доказательств о нарушении процедуры со стороны полицейского и/или врача", рассказал UBR.ua адвокат практики безопасности бизнеса ЮФ Juscutum Константин Корнеев.

На что нужно обращать внимание

Первый фактор, на который стоит обращать внимание при освидетельствовании, – была ли это запечатанная так называемая в народе "дудка". Поскольку сам драгер на экипаж полиции – один, а вот дудок много.

"Если водитель не употреблял алкоголь, а драг-тест показал опьянение (такое бывает даже если лицо вышло от дантиста после анестезии), необходимо требовать медицинского осмотра. Полицейский не имеет права отказать. При этом полицейские сами обязаны доставить такое лицо в медицинское учреждение",

– заметил в беседе с журналистами Константин Корнеев.

Также, в последствии можно "играться" с квалификацией доктора, процедурой осмотра и т.д. Но для правильных и взвешенных решений стоит все-таки обращаться за правовой помощью адвоката.

Что делать, если водителя хотят проверить на "пьянку":

вести себя уверенно, не агрессивно, дать патрульным спокойно выполнять свою работу;

не отказывается проходить обследование на месте путем продувки в "драгер";

водитель вправе потребовать копию сертификата на указанный прибор и проследить за герметичностью упаковки с трубкой;

забор воздуха проводится в присутствии двух понятых (незаинтересованных лиц);

обязательно стоит взять заполненную "квитанцию", которую выдаст прибор;

Если газоанализатора у полицейских нет, а в медицинское учреждение доставлять водителя не хотят, но при этом составляют на него админматериалы, обязательно требуйте выписать направление для самостоятельного обращения к наркологу (в течении двух часов с момента остановки патрульными).

После этого лично, на протяжении 2 часов после остановки патрульными, нужно обратиться в специализированное медучреждение для прохождения осмотра у врача-нарколога и сдачи анализов.

Рекламні блоки на нашому сайті дозволяють нам бути незалежним ЗМІ, а вам – отримувати оперативну і не проплачену ніким інформацію. Переглядаючи рекламу, ви робите свій внесок у розвиток незалежної журналістики України