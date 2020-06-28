У РНБО попередили про ймовірність дистанційного навчання в школах восени

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Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов припускає, що восени більшості українських шкіл доведеться перейти на дистанційне навчання, передає zaxid.net, інформує NNS.

Про це Данілов сказав на традиційній селекторній нараді щодо коронавірусу з президентом Володимиром Зеленським.

На нараді обговорювали стрімке поширення коронавірусу в Україні. Данілов наголосив, що через загрозу того, що учні не підуть у школи з 1 вересня, потрібно вже зараз підготувати технічні можливості, аби перевести їх на дистанційне навчання.

«Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що існує ймовірність того, що восени більшості українських шкіл доведеться перейти на дистанційне навчання, тому вже сьогодні мають бути підготовлені відповідні технічні можливості», – цитує Данілова пресслужба президента України.

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