Щоб купити алкоголь в АТБ тепер можна показувати паспорт у смартфоні

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Мережа супермаркетів АТБ почала продавати алкоголь та сигарета повнолітнім при пред'явленні цифрового паспорта у додатку «Дія», повідомили у компанії, інформує The Village Україна, передає NNS.

«Тепер в мережі АТБ діють цифрові документи. У разі необхідності ідентифікуватися на касі в один клік, діставай свій смартфон і відкривай застосунок «Дія», – кажуть там.

Це також підтвердили на сторінці додатку «Дія» у Twitter.

Зараз у додатку «Дія» доступні цифрові посвідчення водія, ID-картка та закордонний біометричний паспорт. Додаток завантажили вже понад 2 мільйони користувачів.

У квітні уряд офіційно дозволив цифровий паспорт у смартфоні: його можна використовувати під час поїздок поїздом чи авіаперельотів, на пошті, під час візиту до лікаря та навіть пред'являти правоохоронцям.

Відтак, Україна – перша у світі держава, де можливо користуватися цифровим паспортом і водночас не показувати паперовий чи пластиковий аналог.

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