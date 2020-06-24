SkyUp відновлює рейси Україною: розклад та вартість польотів

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Авіакомпанія SkyUp Airlines починає поступово відновлювати свою польотну програму. Старт регулярних авіаперевезень авіакомпанія планує розпочати із внутрішнього сполучення — йдеться на сайті компанії, передає NNS.

В SkyUp повідомляють, що вже в червні з Києва можна буде полетіти до Львова, Одеси, Харкова та Запоріжжя і у зворотному напрямку.

«А новинкою сезону стане розширення програми міжрегіональних польотів: в липні стартують рейси між Харковом і Львовом, Харковом і Одесою, Львовом і Одесою, а також Львовом і Херсоном. Ми продовжуємо втілювати мрію про авіасполучення великих міст України», — додають в аіакомпанії.

Внутрішні рейси: найближчий розклад

Перші рейси SkyUp всередині України заплановано на 26, 29 і 30 червня.

26 червня 2020

Київ – Львів

Київ – Одеса

29 червня 2020

Київ – Харків

Київ – Запоріжжя

Львів – Київ

Одеса – Київ

30 червня 2020

Київ – Львів

Старт продажів на рейси з 1 липня по 15 вересня

Вже від сьогодні на сайті компанії можна придбати квитки на такі напрямки з вильотом із Києва:

Київ – Львів: щодня, крім неділі

Львів – Київ: щодня, крім суботи

Київ – Одеса – Київ: щодня (11 разів на тиждень)

Київ – Харків – Київ: щодня, крім неділі

Київ – Запоріжжя: щодня, крім суботи

Запоріжжя – Київ: щодня, крім неділі

Міжрегіональні рейси виконуватимуться три-чотири рази на тиждень залежно від напрямку:

Харків – Львів – Харків: вівторок, п’ятниця, неділя

Харків – Одеса – Харків: (з 04.07) понеділок, середа, четвер, субота

Львів – Херсон – Львів: (з 04.07) понеділок, четвер, субота

Львів – Одеса – Львів: вівторок, п’ятниця, неділя

Вартість квитків стартує від 500 гривень в одну сторону без багажу. Вартість вказана за квиток в одну сторону без багажу і є актуальною на момент публікації.

«З 16 липня на деяких рейсах можливі незначні зміни у розкладі. Розклад міжнародної польотної програми зараз знаходиться на стадії розробки. Будь-які новини з цього приводу ми повідомлятимемо на наших офіційних ресурсах», — уточнили в компанії.

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Фото з сайту авіакомпанії SkyUp