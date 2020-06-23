ЗНО та вступна кампанія 2020: дати, правила та умови проведення

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Уже зовсім скоро в Україні стартує основна сесія Зовнішнього незалежного оцінювання. Проходитиме воно цього року в особливих умовах – з дотриманням протиепідемічних правил у зв’язку із запровадженим через коронавірус карантином, інформує УНІАН, передає NNS.

ЗНО 2020: дати та умови проведення

Основна сесія Зовнішнього незалежного оцінювання у 2020 році проходитиме у заплановані терміни – з 25 червня по 17 липня. Відповідний дозвіл на його проведення напередодні дала Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. І почнеться цьогорічне ЗНО завданням з математики.

Під час його проведення будуть дотримані такі заходи безпеки:

до тестування не допускатимуть осіб з кашлем, нежитем чи температурою понад 37,5°C – їх одразу відправлятимуть додому;

в аудиторіях буде до 15 учнів, усі мають бути в масках та з антисептиками;

відстань між учасниками тестування повинна бути не менш ніж 1,2 м.

Пункти проведення ЗНО, своєю чергою, будуть забезпечені необхідними засобами захисту, а саме: медичними масками для учасників, інструкторів та медиків, безконтактними термометрами (пірометрами), дезінфікуючими засобами для рук, дезінфікуючими засобами для обробки поверхонь, ізоляційними медичними халатами та захисними щитками для медиків. Також має відбуватися обов’язкова дезінфекція приміщень та організована утилізація використаних масок.

Вступна кампанія 2020 року: коли та як триватиме

Цьогоріч через карантин було зміщено терміни вступної кампанії до вищих навчальних закладів, проте сама процедура вступу, як запевняють у Міносвіти, не відрізнятиметься від минулорічної.

Планується, що вступна кампанія розпочнеться з 1 серпня з реєстрації електронних кабінетів. Прийом заяв триватиме з 13 до 22 серпня, а для тих, хто складає вступні іспити замість ЗНО – до 16 серпня. Подача документів для зарахування на бюджет закінчиться 31 серпня о 6:00.

Зарахування вступників на бюджет здійснюватиметься до 5 вересня. З 15-17 вересня в Україні почнеться навчальний рік 2020-2021 для першого курсу.

Особливості цьогорічної вступної кампанії

Президент Володимир Зеленський, з огляду на епідемічну ситуацію в країні, дозволив школярам-випускникам отримати атестат без обов’язкового ЗНО. Відповідний закон має на меті мінімізацію ризиків захворювання на COVID-19 серед учнів.

Таким чином, випускники шкіл, які цього року не планували вступати до вишів, можуть отримати свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти без складання ЗНО. Водночас школярі, які завершують навчання, мають право за власним бажанням пройти ДПА, зокрема у формі Зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО).

В.о. міністра освіти і науки Любомира Мандзій, своєю чергою, зауважила, що звільнення від складання державної підсумкової атестації не скасовує необхідність писати Зовнішнє незалежне оцінювання для тих, хто прагне стати студентами вишів.

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