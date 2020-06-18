Верховна Рада скасувала обов’язкову ДПА для 11 класів

- 18 черв. 2020
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Верховна Рада проголосувала за скасування обов'язкової державної підсумкової атестації для цьогорічних випускників шкіл. Тобто ЗНО можна буде пройти за бажанням. Про це NNS повідомляє з посиланням на Громадське. За відповідне рішення проголосували 356 депутатів.
Як стало відомо NNS , випускники звільняються від обов'язкової ДПА, але можуть складати атестацію, зокрема у формі ЗНО, за власним бажанням.
У «Слузі Народу» пояснили, що цьогорічні випускники зможуть обирати, як отримати підсумкові оцінки і відповідні документи:
- шляхом річного оцінювання;
- шляхом проходження ДПА;
- шляхом проходження ЗНО.
«Ті, хто не думає вступати до університетів, отримають атестат і зможуть не приходити в пункти проведення ЗНО. Ті ж, хто хоче відкласти вступ до вишу на рік, зможуть цього року його не складати. Учні позбавляться «обязалівки» проходити оцінювання, щоби отримати документ про середню освіту»,
— йдеться у повідомленні.
«Скасування ДПА дозволить на третину скоротити кількість учасників, які складатимуть зовнішнє незалежне оцінювання. Завдяки цьому вдасться зменшити ризики поширення коронавірусу»
- наголосив депутат Роман Грищук.
«Цей крок допоможе зменшити навантаження на центри тестування приблизно на 30 відсотків»
- зазначив Голова комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.
Раніше уряд повідомив про скасування проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання в закладах освіти. У МОН згодом уточнили, що пропонують скласти тестування вдома.
Уряд також ухвалив механізм повернення коштів за пробне ЗНО
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