Лишение пенсии через суд: что необходимо знать о новой схеме

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Украинцев могут лишить пенсии, и для этого существует несколько схем. Время от времени случаются прецеденты, когда органы государственной власти могут требовать у лица, которое получает средства из государственного пенсионного или социального страхования, вернуть часть денег.

Когда подобные ситуации доходят до суда, то судебные органы должны стянуть с истцов судебный сбор в размере 2102 гривны. Таким образом, независимо от решения суда, человек должен заплатить государству деньги со своей же пенсии.

Об этом пишет NNS ссылаясь на today.

В Верховную Раду внесли законопроект №3551, авторы которого предлагают внести ряд поправок в закон о судебном сборе. Очень часто именно уплата судебного сбора становилась для пенсионеров останавливающим фактором для обращения в суд. Поэтому в правительстве предложили убрать этот закон и позволить обращаться в суд без оплаты сбора.

Также в Украине вступило в силу нововведение, согласно которому пенсии будут автоматически прекращать выплачивать в случае смерти гражданина. Информацию о смерти пенсионера в Пенсионном фонде будут проверять через специальные онлайн-сервисы.

Если в Украине с 1 января 2021 года введут накопительную пенсионную систему, тогда накопленные на пенсию деньги можно будет передать в наследство, тогда как при нынешней системе заработанные деньги человека просто сгорают.

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