Это уже история: как "Азов" освобождал Мариуполь (видео)

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В сети вспомнили об исторических кадрах освобождения города Мариуполя от российских захватчиков 13 июня 2014 года. Эту операцию тогда провел полк "Азов". Видео с ее фрагментами по случаю шестой годовщины событий опубликовали на YouTube-канале hromadske, передает NNS со ссылкой на Обозреватель.

Напомним, что главный центр дислокации террористов в Мариуполе находился в местном ПТУ. Однако силы АТО полностью выбили их оттуда. В зачистке города принимали участие 150 бойцов "Азова", а также подразделения Нацгвардии и воины "Днепра-1". Военные ВСУ в это время охраняли блокпосты вокруг Мариуполя.

Во время боев четверо украинских защитников получили ранения. Что касается оккупантов, то они понесли потери в количестве пяти человек убитыми, много из них получили ранения.

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