Звільненого бранця Кремля Україна відправляє в ОРДЛО

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Звільненого з російської тюрми в рамках гучного обміну у вересні 2019 році Олексія Сизоновича Україна відправляє в ОРДЛО «за документами». Про цю ситуацію NNS повідомляє з посиланням на пост іншого звільненого бранця Кремля — українського режисера Олега Сенцова.

Як стало відомо NNS, ситуація склалася просто абсурдна. Олексій Сизонович не може оформити в Україні пенсію, адже до ув’язнення він мешкав на окупованій території Луганської області і не має потрібних документів.

Олег Сенцов написав:

«Хто не знає, знайомтесь: Сизонович Олексій Іванович, 64 роки, патріот України, мешканець Луганщини, після початку війни проводив підривну роботу в тилу ворога. Був затриманий окупантами, його катували, вивезли до Росії, де засудили до 12 років ув’язнення. Звільнений у рамках обміну полоненими 7 вересня минулого року. За свою діяльність нагороджений відзнакою «За службу державі». Усі останні місяці після звільнення не може отримати заслужену пенсію від держави: його футболять між минсоцполітики та пенсійним фондом, вимагаючи підтверджуючи документи з окупованої території. Звісно, що поїхати він туди не в змозі, бо одразу опиниться у підвалі бойовиків. Замкнуте коло і найгірше, що він в ньому не один такий...»

Допомогти вирішити проблему пообіцяла депутат від «Європейської солідарності» Ірина Геращенко.

«Дякую за цю інформацію. Ми спрямуємо до уряду і пенсійного фонду всі необхідні запити, зроблю все, що в моїх силах. Ми свого часу стільки розшукували місцезнаходження пана Олексія, якого вивезли в РФ, й добивалися визнання цього і включення в списки. Тому для мене це і питання емоційне, й відповідальності»,

- написала вона в коментарях під постом Сенцова.

Нагадаємо, літак зі звільненими полоненими, серед яких були моряки та відомі особистості, як то Сенцов, Балух, Панов та інші, особисто зустрічав президент Володимир Зеленський. Ця подія стала однією з найгучніших в історії України за останні роки.

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