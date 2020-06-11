В Україні зафіксували найбільшу кількість нових випадків COVID-19 за весь час пандемії

- 11 черв. 2020
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У четвер 11 червня в Україні зафіксований антирекорд за кількістю нових хворих на COVID-19. Про це NNS повідомляє, посилаючись на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбуці та на брифінг міністру охорони здоров’я Максима Степанова.
"Такого антирекорду в нас ще не було, навіть у найважчі часи, навіть у квітні",
- заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Він наголосив, що повністю карантин не скасований, а лише пом'якшений до "адаптивного карантину" і закликав українців все ж дотримуватися карантинних обмежень.
Як стало відомо NNS, за даними ЦГЗ, на 11 червня (станом на 9:00) в Україні 29070 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 854 летальні, 13141 пацієнт одужав. За добу зафіксовано 689 нових випадків. Загалом проведено 456 509 тестувань методом ПЛР.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 1236 випадків;
- Волинська область — 1266 випадків;
- Дніпропетровська область — 981 випадок;
- Донецька область — 269 випадків;
- Житомирська область — 992 випадки;
- Закарпатська область — 1471 випадок;
- Запорізька область — 510 випадків;
- Івано-Франківська область — 1649 випадків;
- Кіровоградська область — 563 випадки;
- м. Київ — 3671 випадок;
- Київська область — 1919 випадків;
- Львівська область — 2414 випадків;
- Луганська область — 54 випадки;
- Миколаївська область — 311 випадків;
- Одеська область — 1045 випадків;
- Полтавська область — 276 випадків;
- Рівненська область — 2175 випадків;
- Сумська область — 203 випадки;
- Тернопільська область — 1349 випадків;
- Харківська область — 1374 випадки;
- Херсонська область — 179 випадків;
- Хмельницька область — 523 випадки;
- Чернівецька область — 3793 випадки;
- Черкаська область — 506 випадків;
- Чернігівська область — 341 випадок.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 11 червня 2020 року до Центру надійшло 1139 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 68277 повідомлень про підозру на COVID-19.
Раніше ми повідомляли: Кількість випадків коронавірусу в Україні станом на 10 червня
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