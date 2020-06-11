В Україні зафіксували найбільшу кількість нових випадків COVID-19 за весь час пандемії

Завантажте мобільний додаток сайту

У четвер 11 червня в Україні зафіксований антирекорд за кількістю нових хворих на COVID-19. Про це NNS повідомляє, посилаючись на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбуці та на брифінг міністру охорони здоров’я Максима Степанова.

"Такого антирекорду в нас ще не було, навіть у найважчі часи, навіть у квітні",

- заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Він наголосив, що повністю карантин не скасований, а лише пом'якшений до "адаптивного карантину" і закликав українців все ж дотримуватися карантинних обмежень.

Як стало відомо NNS, за даними ЦГЗ, на 11 червня (станом на 9:00) в Україні 29070 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 854 летальні, 13141 пацієнт одужав. За добу зафіксовано 689 нових випадків. Загалом проведено 456 509 тестувань методом ПЛР.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 1236 випадків;

Волинська область — 1266 випадків;

Дніпропетровська область — 981 випадок;

Донецька область — 269 випадків;

Житомирська область — 992 випадки;

Закарпатська область — 1471 випадок;

Запорізька область — 510 випадків;

Івано-Франківська область — 1649 випадків;

Кіровоградська область — 563 випадки;

м. Київ — 3671 випадок;

Київська область — 1919 випадків;

Львівська область — 2414 випадків;

Луганська область — 54 випадки;

Миколаївська область — 311 випадків;

Одеська область — 1045 випадків;

Полтавська область — 276 випадків;

Рівненська область — 2175 випадків;

Сумська область — 203 випадки;

Тернопільська область — 1349 випадків;

Харківська область — 1374 випадки;

Херсонська область — 179 випадків;

Хмельницька область — 523 випадки;

Чернівецька область — 3793 випадки;

Черкаська область — 506 випадків;

Чернігівська область — 341 випадок.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 11 червня 2020 року до Центру надійшло 1139 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 68277 повідомлень про підозру на COVID-19.

Раніше ми повідомляли: Кількість випадків коронавірусу в Україні станом на 10 червня