Кількість випадків коронавірусу в Україні станом на 6 червня

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 6 червня в Україні підтверджено 26 514 випадків COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на Телеграм-канал та сайт МОЗ.

З них 11 812 одужали (+440 за добу), 777 померли (+15 за добу). Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 550 випадки.

Усього в Україні 414 542 зразки досліджено методом ПЛР та 40 624 зразки — методом ІФА.

Загалом захворіли 1903 дітей та 5016 медиків. На амбулаторному лікуванні 18 532 пацієнти, з них 1590 дітей та 4067 медпрацівників. Усього потребували госпіталізації 7982 особи, з них 313 дітей та 949 медиків. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 301 особа, зокрема одна дитина та 29 медиків.

Із числа людей, що одужали, 2781 медпрацівник та 855 дітей.

Загалом випадки підтверджено:

Вінницька обл. — 1116 (721 одужали);

Волинська обл. — 1037 (297 одужали);

Дніпропетровська обл. — 965 (484 одужали);

Донецька обл. — 203 (121 одужали);

Житомирська обл. — 870 (500 одужали);

Закарпатська обл. — 1301 (568 одужали);

Запорізька обл. — 488 (286 одужали);

Івано-Франківська обл. — 1533 (916 одужали);

м. Київ — 3375 (888 одужали);

Київська обл. — 1748 (533 одужали);

Кіровоградська обл. — 546 (416 одужали);

Луганська обл. — 52 (43 одужали);

Львівська обл. — 2053 (506 одужали);

Миколаївська обл. — 307 (195 одужали);

Одеська обл. — 986 (368 одужали);

Полтавська обл. — 273 (255 одужали);

Рівненська обл. — 2014 (1082 одужали);

Сумська обл. — 192 (158 одужали);

Тернопільська обл. — 1255 (977 одужали);

Харківська обл. — 1222 (491 одужав);

Херсонська обл. — 179 (165 одужали);

Хмельницька обл. — 509 (321 одужав);

Черкаська обл. — 448 (336 одужали);

Чернівецька обл. — 3585 (1108 одужали);

Чернігівська обл. — 257 (77 одужали).

По областях (за кількістю інфікованих + за добу):

Чернівецька область — 3585 інфікований (+66 нових лабораторно підтверджених випадків за добу).

Київ — 3375 (+83).

Львівська область — 2053 (+65).

Рівненська область — 2014 (+52).

Київська область — 1748 (+37).

Івано-Франківська область — 1533 (+26).

Закарпатська область — 1301 (+21).

Тернопільська область — 1255 (+22).

Харківська область — 1222 (+26).

Вінницька область — 1116 (+23)

Волинська область — 1037 (+29).

Одеська область — 986 (+16).

Дніпропетровська область — 965 (+5).

Житомирська область — 870 (+15).

Кіровоградська область — 546 (+8).

Хмельницька область — 509 (+8).

Запорізька область — 488 (+11).

Черкаська область — 448 (+16).

Миколаївська область — 307 — за минулу добу нових випадків не зареєстровано.

Полтавська область — 273 (+1).

Чернігівська область — 257 (+7).

Донецька область — 203 (+8).

Сумська область — 192 (+4).

Херсонська область — 179 — за минулу добу нових випадків не зареєстровано.

Луганська область — 52 (+1).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.