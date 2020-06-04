"Диверсія проти країни": СБУ відкрила кримінальне провадження проти міністра охорони здоров'я

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Служба безпеки України відкрила провадження щодо міністра охорони здоров'я Максима Степанова за фактом "диверсії проти країни", інформує espreso.tv, передає NNS.

Про це повідомила нардеп від "Голосу" Олександра Устінова у Facebook.

"Сьогодні через суд змусила СБУ відкрите кримінальне провадження проти міністра охорони здоров'я Максима Степанова за статтею 113 Кримінального кодексу України, а саме диверсію проти країни", - написала Устінова.

Стаття передбачає відповідальність за "... дії спрямовані на масове знищення людей, заподіяння тілесних ушкоджень чи іншої шкоди їхньому здоров'ю, на зруйнування або пошкодження об'єктів, які мають важливе народногосподарське чи оборонне значення, а також вчинення з тією самою метою дій, спрямованих на радіоактивне забруднення, масове отруєння, поширення епідемій".

"Вважаю, що та кількість медиків, яка загинула поки МОЗ дерибанив кошти на їхній захист, це диверсія проти країни і медичних працівників зокрема", - додала нардеп.

За її словами, спочатку СБУ відмовила їй у відкритті кримінального провадження, натомість відкрила 6 проти українських виробників.