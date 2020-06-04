В роботі Приват24 глобальний збій: неможливо зайти в додаток

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Популярний банківський сервіс Приват24 перестав працювати у четвер, 4 червня. Через масштабний збій користувачі не можуть зайти в додаток та проводити платежі – не працює навіть авторизація, інформує 24 канал, передає NNS.

Також 24 канал повідомляє, що окрім неробочого дотака від Приватбанку також неможливо додзвонитися на гарячу лінію банку.

В чому проблема

Наразі невідомо чому Приват24 перестав працювати.

Варто зазначити, що лише тиждень тому, 27 травня, банк мав схожі проблеми. Тоді сервіс Приват24 також перестав працювати через масштабний збій.

Користувачі у твіттері та фейсбуці жаліються на сервіс.

Як повідомляє zpost.me, при проведенні платежів також видає помилку. При спробі зв'язатися з оператором по телефону 3700 - автовідповідач говорить, що дзвінок відбувається з номера, який незареєстрований, хоча це не так.

Коли сервіс знову запрацює

Жодної інформації про відновлення роботи сервісу Приват24 наразі немає. Ситуацію у банку поки не прокоментували, однак у своєму твітері написали, що вже займаються виправленням неполадок.