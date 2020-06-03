Штрафи для пішоходів-порушників суттєво зростуть: Рада зробила перший крок

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Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект закону «Про внесення змін до статті 127 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності пішоходів за порушення правил дорожнього руху» (№ 2697), інформує УНІАН, передає NNS.

За це рішення проголосували 277 народних депутатів України.

Змінами, що вносяться до КУпАП, збільшуються розміри штрафу за непокору пішоходів сигналам регулювання дорожнього руху, перехід ними проїзної частини у невстановлених місцях або безпосередньо перед транспортними засобами, що наближаються, невиконання інших правил дорожнього руху.

Штраф становитиме 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (255 грн). На сьогодні передбачена відповідальність у вигляді попередження або штрафу в розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51 грн).

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За такі ж порушення, вчинені особами, які зазначені в частинах першій або другій цієї статті та які перебувають у стані сп'яніння, штраф становитиме 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (510 грн). Це у 3,75 разу більше, ніж передбачено чинним законодавством – на сьогодні розмір штрафу становить вісім неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (136 грн).

Аналогічні порушення, які призвели до аварійної ситуації, каратимуться штрафом в розмірі 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (680 грн) або громадськими роботами на строк від 20 до 40 годин. На сьогодні діє штраф у 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170 грн) або громадські роботи на строк від 20 до 40 годин.

Народний депутат Олександр Бакумов з фракції "Слуга народу" на засіданні парламенту зазначив, що в 2019 році сталося 8 тис. 612 ДТП із загиблими і травмованими пішоходами, зокрема, 1 тис. 261 пішохід загинув, а 8 тис. 005 – травмовано. За його словами, майже 100 ДТП із загиблими і травмованими сталися з вини пішоходів.

Водночас народний депутат Михайло Цимбалюк (фракція "Батьківщина") вважає недоречним відмовлятися від попередження пішоходів за незначні порушення, які не становлять загрози ні їхньому життю, ні іншим учасникам дорожнього руху.