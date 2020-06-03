Кількість випадків коронавірусу в Україні на 3 червня

03 черв. 2020
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За даними ЦГЗ, станом на 9:00 03 червня в Україні 24 823 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 727 летальних (+8 підтверджених за добу), 10078 пацієнтів одужало (+362). За добу зафіксовано 483 нових випадків. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбуці та офіційний Телеграм-канал МОЗ.

Як стало відомо NNS , наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Чернівецька область — 3442 інфікований (+32 нових лабораторно підтверджених випадки за добу).
  • Київ — 3133 (+62).
  • Рівненська область — 1873 (+50).
  • Львівська область — 1830 (+96).
  • Київська область — 1652 (+29).
  • Івано-Франківська область — 1465 (+23).
  • Закарпатська область — 1236 (+20).
  • Тернопільська область — 1200 (+20).
  • Харківська область — 1131 (+26).
  • Вінницька область — 1050 (+21)
  • Волинська область — 959 (+17).
  • Дніпропетровська область — 950 (+7).
  • Одеська область — 913 (+17).
  • Житомирська область — 780 (+4).
  • Кіровоградська область — 523 (+7).
  • Хмельницька область — 469 (+11).
  • Запорізька область — 463 (+13).
  • Черкаська область — 416 (+5).
  • Миколаївська область — 295 (+1).
  • Полтавська область — 272 (+1).
  • Чернігівська область — 203 (+15).
  • Херсонська область — 179 (+1).
  • Сумська область — 174 (+1).
  • Донецька область — 166 (+2).
  • Луганська область — 49 (+2).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 03 червня 2020 року до Центру надійшло 1050 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 61138 повідомлень про підозру на COVID-19.

Автор: Администратор

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