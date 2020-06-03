Кількість випадків коронавірусу в Україні на 3 червня

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За даними ЦГЗ, станом на 9:00 03 червня в Україні 24 823 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 727 летальних (+8 підтверджених за добу), 10078 пацієнтів одужало (+362). За добу зафіксовано 483 нових випадків. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбуці та офіційний Телеграм-канал МОЗ.

Як стало відомо NNS , наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Чернівецька область — 3442 інфікований (+32 нових лабораторно підтверджених випадки за добу).

Київ — 3133 (+62).

Рівненська область — 1873 (+50).

Львівська область — 1830 (+96).

Київська область — 1652 (+29).

Івано-Франківська область — 1465 (+23).

Закарпатська область — 1236 (+20).

Тернопільська область — 1200 (+20).

Харківська область — 1131 (+26).

Вінницька область — 1050 (+21)

Волинська область — 959 (+17).

Дніпропетровська область — 950 (+7).

Одеська область — 913 (+17).

Житомирська область — 780 (+4).

Кіровоградська область — 523 (+7).

Хмельницька область — 469 (+11).

Запорізька область — 463 (+13).

Черкаська область — 416 (+5).

Миколаївська область — 295 (+1).

Полтавська область — 272 (+1).

Чернігівська область — 203 (+15).

Херсонська область — 179 (+1).

Сумська область — 174 (+1).

Донецька область — 166 (+2).

Луганська область — 49 (+2).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 03 червня 2020 року до Центру надійшло 1050 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 61138 повідомлень про підозру на COVID-19.