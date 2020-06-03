Кількість випадків коронавірусу в Україні на 3 червня

- 03 черв. 2020
- Перегляди: 464
Завантажте мобільний додаток сайту
За даними ЦГЗ, станом на 9:00 03 червня в Україні 24 823 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 727 летальних (+8 підтверджених за добу), 10078 пацієнтів одужало (+362). За добу зафіксовано 483 нових випадків. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбуці та офіційний Телеграм-канал МОЗ.
Як стало відомо NNS , наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Чернівецька область — 3442 інфікований (+32 нових лабораторно підтверджених випадки за добу).
- Київ — 3133 (+62).
- Рівненська область — 1873 (+50).
- Львівська область — 1830 (+96).
- Київська область — 1652 (+29).
- Івано-Франківська область — 1465 (+23).
- Закарпатська область — 1236 (+20).
- Тернопільська область — 1200 (+20).
- Харківська область — 1131 (+26).
- Вінницька область — 1050 (+21)
- Волинська область — 959 (+17).
- Дніпропетровська область — 950 (+7).
- Одеська область — 913 (+17).
- Житомирська область — 780 (+4).
- Кіровоградська область — 523 (+7).
- Хмельницька область — 469 (+11).
- Запорізька область — 463 (+13).
- Черкаська область — 416 (+5).
- Миколаївська область — 295 (+1).
- Полтавська область — 272 (+1).
- Чернігівська область — 203 (+15).
- Херсонська область — 179 (+1).
- Сумська область — 174 (+1).
- Донецька область — 166 (+2).
- Луганська область — 49 (+2).
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 03 червня 2020 року до Центру надійшло 1050 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 61138 повідомлень про підозру на COVID-19.
NNS - Національна служба новин. Останні події в Україні та світі
Поширюючи у соцмережах, ви допомогаєте нам!