В Украине школьное образование может стать частично дистанционным

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В Украине еще не закончился, наверное, самый необычный за всю историю государства учебный год, а власти уже готовятся к новому. О том, как он начнется и чего от него ждать, NNS сообщает со ссылкой на Акценты.

Как стало известно NNS , не исключено, что образование и дальше будет частично дистанционным. Об этом журналистам рассказала и.о. министра образования Любомира Мандзий. По словам чиновницы, за время вынужденного онлайн-обучения учителя освоили новые технологии и теперь готовы совмещать традиционное обучение с дистанционным. Тем более, по прогнозам эпидемиологов, осенью может начаться вторая волна заболеваемости, следовательно, карантин могут возобновить, а с ним вернется и онлайн-образование.

В профильном комитете Верховной Рады также уверены, что школе придется измениться.

"Как раньше уже, наверное, не будет. Мы идем к смешанному типу образования, когда часть учебного процесса будет переходить в онлайн-режим",

- говорит глава комитета Сергей Бабак.

Однако тот формат удаленного обучения, с которым столкнулись дети и учителя этой весной, едва ли можно считать полноценным образовательным процессом. По словам экспертов, участники онлайн-обучения столкнулись с тремя видами проблем: неадаптированное к новым условиям содержание уроков, психоэмоциональные и технические трудности, которые включают в себя качественный интернет и обеспечение техническим оборудованием.

В настоящее время Министерство образования работает над платформой для дистанционного обучения.

"Мы сейчас финализируем платформу для дистанционного обучения в Украине, обновляем подходы и требования к дистанционному обучению и обучению с использованием дистанционных технологий. Это то, что мы должны сделать как можно скорее в ближайшее время: предложить вариант решения школе и учителю, а уже право учителя и школы - воспользоваться тем или иным решением. Но свое решение государство должно предложить",

- сказала Мандзий.

Чиновница также рассказала, что в начале года в учебных планах будет предусмотрено время на проверку и закрепление материала, полученного во время онлайн-занятий. Причем инструменты проверки и оценки учитель сможет выбрать на собственное усмотрение.