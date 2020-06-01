Нацкомісія попереджає українців: інвестування у Exlimited надто ризиковане

Завантажте мобільний додаток сайту

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України (НКЦПФР) у рамках моніторингу сумнівних фінансових проектів (скам-проектів) попереджає українців про ймовірність високих ризиків втрати інвестицій у проект Exlimited, який має ознаки сумнівного, передає УНІАН, інформує NNS.

Згідно з повідомленням прес-служби Нацкомісії, даний скам-проект, виходячи з публічної інформації, спеціалізується на акумуляції коштів приватних інвесторів для реалізації перспективних стартапів у сфері б'юті-технологій, мобільної медицини, кіберспорту, альтернативної їжі та інших напрямків.

Зокрема, Exlimited пропонує українцям інвестувати кошти з подальшим щоденним отриманням високого відсотка інвестиційного прибутку (від 0,4% до 1,5% щодня), при якому клієнт робить безстроковий депозит, який можна повернути в будь-який момент, однак не в повному розмірі.

У повідомленні наголошується, що проект Exlimited має схожу на B2B Jewelry реферальную програму, коли за кожного нового залученого інвестора нараховується додатковий відсоток прибутку.

У прес-службі додали, що адреса офісу та контактні телефони компанії на сайті проекту відсутні, що свідчить про те, що така анонімність для нібито успішної міжнародної інвестиційної компанії з двадцятирічним досвідом є однією з ознак шахрайства та спроби ввести в оману потенційних інвесторів.

Крім того, перші згадки в мережі про цю компанію датовані кінцем березня 2020 року.

Також зазначається, що на сайті Exlimited стверджується, що цією командою вже реалізовано 28 міжнародних проектів, проте не називається жодного з них, що, в свою чергу також свідчить про шахрайство.

Крім іншого, в Нацкомісії відзначили, що емітент в особі Exlimited має звернутися до регулятора для реєстрації випуску облігацій до початку продажів таких паперів інвесторам, але на сьогодні цього не було зроблено.

"Необхідно зазначити, що відповідну діяльність із залучення коштів населення та виплату відсотків прибутку відповідно до законодавства України можуть здійснювати виключно банки та кредитні спілки, зареєстровані на території України, що мають відповідні ліцензії. Закликаємо громадян бути обачними і ретельно оцінювати ризики перед тим, як інвестувати свої кошти!" - відзначили в прес-службі.

Як повідомлялося раніше, за різними оцінками, проведеними у 2019 році, всього в Україні від шахрайства форекс-брокерів втрати інвесторів оцінюються від 50 млн до 200 млн доларів.