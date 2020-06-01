В Україні пом’якшили карантин: що дозволено з 1 червня

Завантажте мобільний додаток сайту

Сьогодні, 1 червня Україна переходить на наступний, третій, етап ослаблення карантину, а отже – скасовано чергові обмеження. Які заборони знято, і які обмеження залишаються? Про це NNS повідомляє з посиланням на УНІАН.

Відсьогодні, з урахуванням рекомендацій Міністерства охорони здоров’я, в Україні дозволено, зокрема, таке:

роботу басейнів і спортзалів;

відвідування освітніх занять у групах не більш ніж 10 людей, наприклад, розпочнуть роботу автошколи;

запуск залізничного транспорту і міжобласних перевезень автотранспортом.

Відкриття басейнів і спортзалів: умови допуску

МОЗ підготувало рекомендації щодо протиепідемічних норм, які повинні бути забезпечені у разі, коли власники вирішать відкрити спортзал або басейн.

Спортивні заклади зможуть відновити роботу за дотримання таких обов’язкових умов:

температурний скринінг усіх працівників закладів та відвідувачів перед початком зміни (в разі виявлення температури понад 37,2°C або ознак респіраторних захворювань – не допускаються);

всі працівники спортзакладів мають бути в медичних масках або респіраторах;

дотримання соціальної дистанції між клієнтами закладу: не більш ніж однієї особи на 10 кв. м площі зали для індивідуальних занять; однієї особи на 5 кв. м площі зали для групових/командних занять (не більш як 10 осіб у групі);

групові або командні заняття можна проводити лише за попереднім записом.

Що заборонено в спортзакладах

На час дії в Україні карантину в спортивних закладах забороняється:

використання багаторазових (тканинних) рушників (окрім персональних рушників відвідувачів);

розміщення в доступі клієнтів рекламних брошур, журналів та інших поліграфічних матеріалів; функціонування спа-зон та надання послуг масажу;

функціонування фітнес-барів та кулерів з водою (робота вендингових машин дозволяється); функціонування дитячих кімнат;

одночасне використання багатофункціональних тренажерів кількома відвідувачами;

проведення групових занять для понад 10 осіб та інших групових занять, що передбачають безпосередній фізичний контакт;

проведення групових занять для дітей віком до 12 років;

видача багаторазових рушників клієнтам.

Умови щодо відкриття басейнів

Функціонування басейнів, згідно з постановою МОЗ, дозволено:

для індивідуального відвідування;

для спортивних навчально-тренувальних груп 2 року навчання та старше;

за умови одночасного перебування на одній доріжці не більше 4 осіб для індивідуальних занять та не більше 6 осіб для спортивно-тренувальних груп у 50-метрових басейнах;

за умови одночасного перебування на одній доріжці не більше 2 осіб для індивідуальних занять та не більше 3 осіб для спортивно-тренувальних груп у 25-метрових басейнах.

Правила користування потягами: вимоги та рекомендації

В "Укрзалізниці" опублікували умови, за яких пасажирів допускатимуть у потяги. Основними правилами, зокрема, є такі:

пасажири допускатимуться до поїздів виключно в захисних масках;

вимірювання температури тіла буде здійснюватися при посадці до вагону.

При цьому в "Укрзалізниці" додали, що вагони поїзда перед та після кожного рейсу проходитимуть санобробку, а провідники будуть забезпечені засобами індивідуального захисту. Як повідомляв УНІАН, з 22 травня в Україні встановлено адаптивний карантин, який діятиме до 22 червня. Того ж дня відбулося чергове послаблення обмежень.