На могилі сина Януковича встановили сигналізацію

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На могилі сина екс-президента України Віктора Януковича встановили сигналізацію. Про це NNS повідомляє з посиланням на aspi.com.ua, який посилається на «Експрес газету». Російські журналісти поспілкувалися з доглядачем цвинтаря Денис Федотов.

Віктор Янукович-молодший похований на Братському цвинтарі у Севастополі. Могила розташована у Свято-Нікольського храмі. Поблизу закріплені датчики, працює сигналізація. Ділянку, де похований Янукович-молодший, вважають однією із найдорожчих. З попередніми оцінками, місце коштує 1,5-2 тисячі доларів.

Син колишнього президента загинув у 2015-му. Він катався на джипі на Байкалі. Його авто провалилося під лід. Віктор загинув у 33 роки. Очевидці розповідали, що ховали чоловіка без зайвих свідків.

Денис Федотов зазначив, що останнім часом зловмисники полюють на кольорові метали та різні речі на цвинтарях. Через це й було встановлено сигналізацію.