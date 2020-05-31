Намісник Почаївської лаври підтримав фейк про "мікрочіпну вакцину, контрольовану 5G"

Завантажте мобільний додаток сайту

Митрополит Почаївський Володимир, який є вікарієм Київської митрополії УПЦ МП та намісником Почаївської лаври, виступив від імені монастиря з підтримкою заяви Синоду Православної церкви Молдови Московського патріархату від 19 травня, в якій владу Молдови звинуватили в змові із засновником компанії Microsoft Біллом Гейтсом, передає Главком, інформує NNS.

Йдеться про чергову вигадку російської пропаганди про те, що відомий підприємець та благодійник нібито через вакцини проти коронавірусу «хоче впровадити в організм людей мікрочіпи, щоб контролювати їх за допомогою технологій 5G».

Про це повідомляє Релігійно-інформаційна служба України.

Незважаючи на те, що заяву Молдавського Синоду висміяли багато церковних та світських діячів як конспірологічну безглуздість, митрополит Почаївський Володимир (Мороз) з братією монастиря висловив з нею повну солідарність і застеріг від використання щеплень проти коронавірусу.

«Звернення Синоду Православної церкви Молдови є надзвичайно актуальним і відповідає на надзвичайно серйозні виклики сучасності, з якими стикається свята православна церква», – йдеться в зверненні за його підписом.

«Підтримуємо Вашу сповідницьку позицію. Бажаємо, щоб Ви і надалі твердо і рішуче захищали християнські цінності і попереджали православних християн про небезпеки нашого часу», – пише митрополит УПЦ МП в офіційному зверненні, опублікованому на сайті Молдавської митрополії.

Нагадаємо, що в квітні місцева влада повністю закривала Почаївську лавру на карантин, а пізніше відкрила кримінальне провадження за порушення монастирем карантину.