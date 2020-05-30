Чи вимагає МВФ від України підвищення пенсійного віку

Завантажте мобільний додаток сайту

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час ефіру на одному з телеканалів повідомив, чи вимагає МВФ підвищення пенсійного віку в Україні. Про це NNS передає з посиланням на УНІАН.

«Програма не вимагає від нас і там нема умов по здійсненню структурних реформ. Там прописані структурні дії, які Україна має виконувати з МВФ чи без МВФ, тому що ми рухаємося в сторону цивілізованого світу. Ці умови абсолютно збігаються з тими напрямками реформ, які відбуваються в Україні і будуть відбуватися не дивлячись на кризові явища», - сказав він.

Шмигаль підкреслив, що нова програма співробітництва з Міжнародним валютним фондом не вимагає від України підвищення пенсійного віку.

«Жодної мови про підвищення пенсійного віку не ведеться і не може вестися, крапка», - додав голова уряду.

Раніше ми писали: Пентагон готовий надати Україні військову допомогу ще на $125 мільйонів - CNN

Прем’єр також нагадав, що перший транш від МВФ Україна планує отримати 6 червня.

«Ми сьогодні завершили перемовини з МВФ, президент сьогодні провів телефонну розмову з керівником МВФ, і 5 червня ми очікуємо підписання договору, отримання першого траншу», - сказав він.

«Програма на 18 місяців, кредит на п’ять років, сума – 5 мільярдів доларів. Це кредит за програмою standby з доволі спрощеними, який дасть нам можливість рухатися спокійно в подоланні тих наслідків корона кризи, які вже є. Перший транш прописано 1,9 мільярда доларів в червні місяці, 5-6 числа очікуємо, далі на осінь 1,6 мільярда доларів і в наступному році – 1,5 мільярда доларів», - додав він.

Нова програма співробітництва з МВФ також надасть Україні можливість отримати кредити від інших міжнародних інститутів.

«Ця програма дає нам можливість рухатися вперед з нашими іншими партнерами – Європейський Союз, Світовий банк, Європейський банк реконструкції і розвитку, Європейський інвестиційний банк. Загальна сума, яку ми беремо, вона на рівні 10 мільярдів доларів. Всі ці речі взаємопов’язані», - сказав він.

Як повідомлялося раніше, Україна очікує затвердження Міжнародним валютним фондом програми stand-by в розмірі 5 млрд дол. на засіданні ради директорів 5 червня, а перший транш у розмірі 1,9 млрд дол. буде виділено наступного дня.



