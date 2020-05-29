Більше тисячі мостів за п'ять років - такий амбітний план ремонту у держави

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Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор) планує відремонтувати 1385 мостів впродовж 5 років за національною програмою відновлення мостів; з них 103 мають бути відремонтовані цьогоріч. Про це розповів голова Укравтодору Олександр Кубраков 29 травня, презентуючи національну програму відновлення мостів до 2025 року, повідомляє NNS із посиланням на Укрінформ.

"Наша програма перш за все фокусується на мостах 4-ої і 5-ої категорій, тобто тих, які обмежено працездатні або не працездатні, таких мостів ми зараз маємо 1385. Але пам'ятаємо, що є багато мостів, які взагалі не досліджували", - сказав Кубраков.

Він додав, що на відновлення такої кількості мостів Укравтодору необхідно 28,7 млрд гривень.

Кубраков розповів, що в Україні налічується 16 155 мостів, із цієї кількості на сьогодні досліджено 35%. Загалом на дорогах державного значення було досліджено стан 73% мостів, а на дорогах місцевого значення - 15%.

За словами очільника відомства, Укравтодор у найближчі 1,5-2 роки планує дослідити стан усіх мостів в Україні, тому загальна кількість об'єктів, які будуть відремонтовані у межах програми, може зрости.

Керівник Укравтодору розповів, що цьогоріч відомство планує відремонтувати 103 мости. Роботи на 73 об'єктах були заплановані в рамках дорожньо-ремонтних робіт, ще по 30 об'єктах Укравтодор наразі готує необхідну документацію.

Зокрема, до кінця року, наголосив Кубраков, буде повністю збудований новий об'єкт через Олексіївську затоку Каховського водосховища, де нещодавно обвалився міст.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський під час пресконференцї 20 травня анонсував велику програму з будівництва мостів в Україні.

В Україні нині триває програма "Велике будівництво", за якою у 2020 році будуть збудовані об'єкти соціальної інфраструктури та дороги. Цього року Укравтодор планує збудувати чи відремонтувати 4000 доріг державного значення і 2500 доріг місцевого значення.

Автомобільний міст через Олексіївську затоку Каховського водосховища обвалився 20 травня, коли на нього заїхала перенавантажена фура загальною вагою близько 37 тонн. Міст є частиною траси Н-23 Кропивницький - Запоріжжя. Його довжина 120 м, а висота - 5 м. Власником споруди є Служба автомобільних доріг у Дніпропетровській області.