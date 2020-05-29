Кількість випадків коронавірусу в Україні на 29 травня

- 29 трав. 2020
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За даними ЦГЗ, станом на 9:00 29 травня в Україні 22811 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 679 летальних (+10 за добу), 8934 пацієнти одужало (+495). За добу зафіксовано 429 нових випадків. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України, а також на Телеграм-канал.
Згідно інформації, отриманої NNS , наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Чернівецька область — 3259 інфікований (+58 нових лабораторно підтверджених випадків за добу).
- Київ — 2849 (+56).
- Рівненська область — 1628 (+40).
- Львівська область — 1563 (+50).
- Київська область — 1535 (+18).
- Івано-Франківська область — 1360 (+21).
- Закарпатська область — 1147 (+23).
- Тернопільська область — 1145 (+14).
- Харківська область — 1011 (+30).
- Вінницька область — 957 (+10).
- Дніпропетровська область — 930 (+10).
- Одеська область — 878 (+17).
- Волинська область — 863 (+12).
- Житомирська область — 694(+21).
- Кіровоградська область — 503 (+8).
- Запорізька область — 431 (+6).
- Хмельницька область — 407 (+21).
- Черкаська область — 401 — нових випадків за добу не зареєстровано.
- Миколаївська область — 284 (+2).
- Полтавська область — 268 — нових випадків за добу не зареєстровано.
- Херсонська область — 177 — нових випадків за добу не зареєстровано.
- Сумська область — 167 (+1).
- Донецька область — 158 — нових випадків за добу не зареєстровано.
- Чернігівська область — 150 (+10).
- Луганська область — 46 (+1).
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 29 травня 2020 року до Центру надійшло 1011 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 57006 повідомлень про підозру на COVID-19.
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