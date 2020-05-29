КОРОНАВІРУС: УКРАЇНА - Підтверджені випадки: 22 811 (+429) | Вилікувались: 8 934 (+495) | Померли: 679 (+10)

Кількість випадків коронавірусу в Україні на 29 травня

29 трав. 2020
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За даними ЦГЗ, станом на 9:00 29 травня в Україні 22811 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 679 летальних (+10 за добу), 8934 пацієнти одужало (+495). За добу зафіксовано 429 нових випадків. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України, а також на Телеграм-канал.

Згідно інформації, отриманої NNS , наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Чернівецька область — 3259 інфікований (+58 нових лабораторно підтверджених випадків за добу).
  • Київ — 2849 (+56).
  • Рівненська область — 1628 (+40).
  • Львівська область — 1563 (+50).
  • Київська область — 1535 (+18).
  • Івано-Франківська область — 1360 (+21).
  • Закарпатська область — 1147 (+23).
  • Тернопільська область — 1145 (+14).
  • Харківська область — 1011 (+30).
  • Вінницька область — 957 (+10).
  • Дніпропетровська область — 930 (+10).
  • Одеська область — 878 (+17).
  • Волинська область — 863 (+12).
  • Житомирська область — 694(+21).
  • Кіровоградська область — 503 (+8).
  • Запорізька область — 431 (+6).
  • Хмельницька область — 407 (+21).
  • Черкаська область — 401 — нових випадків за добу не зареєстровано.
  • Миколаївська область — 284 (+2).
  • Полтавська область — 268 — нових випадків за добу не зареєстровано.
  • Херсонська область — 177 — нових випадків за добу не зареєстровано.
  • Сумська область — 167 (+1).
  • Донецька область — 158 — нових випадків за добу не зареєстровано.
  • Чернігівська область — 150 (+10).
  • Луганська область — 46 (+1).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 29 травня 2020 року до Центру надійшло 1011 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 57006 повідомлень про підозру на COVID-19.

Автор: Администратор

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