Кількість випадків коронавірусу в Україні на 29 травня

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За даними ЦГЗ, станом на 9:00 29 травня в Україні 22811 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 679 летальних (+10 за добу), 8934 пацієнти одужало (+495). За добу зафіксовано 429 нових випадків. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України, а також на Телеграм-канал.

Згідно інформації, отриманої NNS , наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Чернівецька область — 3259 інфікований (+58 нових лабораторно підтверджених випадків за добу).

Київ — 2849 (+56).

Рівненська область — 1628 (+40).

Львівська область — 1563 (+50).

Київська область — 1535 (+18).

Івано-Франківська область — 1360 (+21).

Закарпатська область — 1147 (+23).

Тернопільська область — 1145 (+14).

Харківська область — 1011 (+30).

Вінницька область — 957 (+10).

Дніпропетровська область — 930 (+10).

Одеська область — 878 (+17).

Волинська область — 863 (+12).

Житомирська область — 694(+21).

Кіровоградська область — 503 (+8).

Запорізька область — 431 (+6).

Хмельницька область — 407 (+21).

Черкаська область — 401 — нових випадків за добу не зареєстровано.

Миколаївська область — 284 (+2).

Полтавська область — 268 — нових випадків за добу не зареєстровано.

Херсонська область — 177 — нових випадків за добу не зареєстровано.

Сумська область — 167 (+1).

Донецька область — 158 — нових випадків за добу не зареєстровано.

Чернігівська область — 150 (+10).

Луганська область — 46 (+1).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 29 травня 2020 року до Центру надійшло 1011 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 57006 повідомлень про підозру на COVID-19.