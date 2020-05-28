Марш Рівності-2020 пройде онлайн. Програма

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ГО "КиївПрайд" вперше в історії українського прайд-руху проведе Марш Рівності в онлайн форматі. Про це з посиланням на пресслужбу організаторів повідомляє Українська правда, інформує NNS.

"21 червня вперше в історії українського прайд-руху відбудеться Марш Рівності онлайн", — йдеться в повідомленні.

Також в онлайн режимі проходитимуть усі заходи ПрайдМісяця, присвяченого ЛГБТ та прайд-руху в Україні і світі.

З 6 по 27 червня щосуботи та щонеділі в соцмережах КиївПрайду та на інших діджитал-платформах проходитиме серія онлайн-івентів: панельних дискусій, марафонів, лекцій та ефірів про цінності свободи та рівності для кожної людини.

За словами програмної координаторки ГО "КиївПрайд" Марини Герц, цьогорічний слоган заходу "Бути різними добре разом".

ПрайдОнлайн закінчиться 27 червня низкою подій про нічну культуру та вечіркою PrideParty.