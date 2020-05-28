КОРОНАВІРУС: УКРАЇНА - Підтверджені випадки: 22 382 (+477) | Вилікувались: 8 439 (+444) | Померли: 669 (+11)

Кількість випадків коронавірусу в Україні на 28 травня

28 трав. 2020
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За даними ЦГЗ, станом на 9:00 28 травня в Україні 22382 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 669 летальних (+11 підтверджених за добу), 8439 пацієнтів одужало (+444). За добу зафіксовано 477 нових випадків. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України та офіційний Телеграм-канал МОЗ.

Згідно інформації, отриманої NNS , наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Чернівецька область — 3201 інфікований (+57 нових лабораторно підтверджених випадків за добу).
  • Київ — 2793 (+54).
  • Рівненська область — 1588 (+74).
  • Київська область — 1517 (+43).
  • Львівська область — 1513 (+70).
  • Івано-Франківська область — 1339 (+12).
  • Тернопільська область — 1131 (+5).
  • Закарпатська область — 1124 (+20).
  • Харківська область — 981 (+22).
  • Вінницька область — 947 (+15).
  • Дніпропетровська область — 920 (+15).
  • Одеська область — 861 (+8).
  • Волинська область — 851 (+37).
  • Житомирська область — 673 (+13).
  • Кіровоградська область — 495 (+6).
  • Запорізька область — 425 (+5).
  • Черкаська область — 401 (+8).
  • Хмельницька область — 386 (+5).
  • Миколаївська область — 282 (+1).
  • Полтавська область — 268 (+1).
  • Херсонська область — 177 — нових випадків за добу не зареєстровано.
  • Сумська область — 166 — нових випадків за добу не зареєстровано.
  • Донецька область — 158 (+3).
  • Чернігівська область — 140 (+3).
  • Луганська область — 45 — нових випадків за добу не зареєстровано.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 28 травня 2020 року до Центру надійшло 1110 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 55995 повідомлень про підозру на COVID-19.

Автор: Администратор

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