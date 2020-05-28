Кількість випадків коронавірусу в Україні на 28 травня

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За даними ЦГЗ, станом на 9:00 28 травня в Україні 22382 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 669 летальних (+11 підтверджених за добу), 8439 пацієнтів одужало (+444). За добу зафіксовано 477 нових випадків. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України та офіційний Телеграм-канал МОЗ.

Згідно інформації, отриманої NNS , наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Чернівецька область — 3201 інфікований (+57 нових лабораторно підтверджених випадків за добу).

Київ — 2793 (+54).

Рівненська область — 1588 (+74).

Київська область — 1517 (+43).

Львівська область — 1513 (+70).

Івано-Франківська область — 1339 (+12).

Тернопільська область — 1131 (+5).

Закарпатська область — 1124 (+20).

Харківська область — 981 (+22).

Вінницька область — 947 (+15).

Дніпропетровська область — 920 (+15).

Одеська область — 861 (+8).

Волинська область — 851 (+37).

Житомирська область — 673 (+13).

Кіровоградська область — 495 (+6).

Запорізька область — 425 (+5).

Черкаська область — 401 (+8).

Хмельницька область — 386 (+5).

Миколаївська область — 282 (+1).

Полтавська область — 268 (+1).

Херсонська область — 177 — нових випадків за добу не зареєстровано.

Сумська область — 166 — нових випадків за добу не зареєстровано.

Донецька область — 158 (+3).

Чернігівська область — 140 (+3).

Луганська область — 45 — нових випадків за добу не зареєстровано.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 28 травня 2020 року до Центру надійшло 1110 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 55995 повідомлень про підозру на COVID-19.